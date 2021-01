Aunque no hay nada confirmado, prácticamente las dos alianzas tienen ya enfilados a sus candidatos a los cuatro distritos electorales federales.

Por la alianza PRI/PAN/PRD, en el Uno, Javier Castrellón; en el Dos, Rocío Rebollo; en el Tres, Adrián Alanís y en el Cuatro, Carlos Maturino.

La otra alianza, la de los poderosos, en el Primer Distrito, a Iván Gurrola; en el Segundo, Omar Castañeda; en el Tercero, Maribel Aguilera y en el Cuarto, Rigoberto Quiñónez.

En ambos casos puede haber cambios, ya que esto no se acaba hasta que se acaba, pero por lo pronto así están las cosas.

Óscar García Barrón, por ahora el hombre fuerte de Movimiento Ciudadano, es casi seguro que esté enlistado para una plurinominal en esta circunscripción.

Y si como dicen va a ser el candidato al Tercer Distrito, claro que les puede dar buena pelea.

Por el partidito Redes Progresistas, ya prácticamente hay candidato al Cuarto Distrito: Hugo Rosales Badillo.

En los medios se preguntan qué mueve a este abogado a buscar una diputación.

Es un litigante prestigiado con muchos billetes.

Posiblemente no necesite del partidito para hacer campaña.

La única participación anterior que había tenido en el servicio público fue como secretario general de Gobierno al inicio del sexenio de Jorge Herrera Caldera.

Como no necesitaba de la chambita para vivir, no le gustó que el primo y concuño del gobernador se inmiscuyera ex oficio en la administración de Gobierno.

Un día tuvieron una discusión fuerte, a gritos y Hugo Rosales tras recodarle a Rafa a la autora de sus días, les aventó el arpa.

Reaparece ahora con ímpetus. Claro que tiene con qué pelear.

Si como dicen es cierto, que golpe que no derriba fortalece, el presidente del Poder Judicial, Esteban Calderón Rosas, está más fuerte que nunca, desde el Palacio de Justicia se asoma para decirles al fiscal, Héctor Rodríguez y al presidente de los abogados, Gustavo Gamero, que se laven muy bien las manos para no sé qué trabajito le van a hacer.

Y fíjese que ya el jefe real del Poder Judicial había convenido en que se separara y hasta había decidido que el Pleno definiera al sucesor, ya se mencionaba con mayoría de los magistrados a Héctor Silva Delfín, pero ya sabe usted que la pandemia se lo llevó.

Y desde entonces ya nada se ha hablado sobre Esteban Calderón.