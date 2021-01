Si le sirve el dato, sólo en becas, el gobierno federal derrama en Durango 100 millones de pesos mensuales.

Y en el año que pasó, entre todos los programas gastó 5 mil 300 millones.

El PRI postuló para diputada por Gómez Palacio a una señora de nombre Guadalupe Hermosillo, sin ningún antecedente en política y sólo por un capricho del delegado Roberto Padilla.

No, ni hablar. Chango viejo no hace maroma nueva.

No me gustaría en este momento ser rector de la Universidad Juárez, todos los días Rubén Solís pare cuates con los sindicatos, que como los maderos de San Juan, piden pan y no les dan.

Dicen que alguien se quejaba de que en el reparto de la alianza marginaron a la CNC.

Y alguien refutó: ¿La marginaron?

El líder Ismael Hernández va a repetir como diputado, su hija Gabriela también va a repetir y la gran amiga de su hija Gabriela, Paola García, será candidata al Décimo Quinto Distrito.

Los ingenieros de tránsito deben saber lo que hacen, pero últimamente cancelaron la vuelta a la izquierda por Apartado yendo por 20 de Noviembre.

Así pues, si va usted por 20 de Noviembre, a partir de Cuauhtémoc ya no puede girar hacia el sur, sino hasta Independencia.

Será el sereno, pero Covarrubias va a tardar para reponerse del golpe que le representa su separación del Sindicato de Choferes.

Y Ricardo Pacheco se convierte en el hombre biónico, porque además de la Federación de Estados CTM será el secretario del Sindicato que dejó Javier y se dedicará a su campaña como diputado.

El próximo año se renovarán 15 gubernaturas, en 7 deben ser mujeres las candidatas de todos los partidos.

Si le toca a Durango y si sale bien de estas próximas elecciones (sí sale) será Rocío Rebollo.

Por el PAN, Patricia Flores Elizondo y por Morena, Marina Vitela.

Hagan su apuesta.

Hay muchos rostros desencajados por el reparto de curules en el PRI y en el PAN.

Ni modo. Son muchos los diablos y poca el agua bendita.

Pero sólo así, aliados, tienen alguna posibilidad de ganarle a Morena.

El PRI postuló para diputada por Gómez Palacio a una señora de nombre Guadalupe Hermosillo, sin ningún antecedente en política y sólo por un capricho del delegado Roberto Padilla.

El próximo año se renovarán 15 gubernaturas, en 7 deben ser mujeres las candidatas de todos los partidos.