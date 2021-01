En el Tercer Distrito Electoral Federal, en el reparto de Vamos por México, le tocó al PRD.

Originalmente se mencionó ya como un hecho, como candidato a Adrián Alanís.

Sin embargo se encontró con una fuerte oposición por parte de los dirigentes nacionales y para evitarse problemas y como Aispuro quería favorecerlo, lo postularon candidato por Mapimí a un distrito local. Esto dejó vacía la candidatura del PRD, que debe conocerse hoy por la noche.

Como la decisión será del Comité Nacional, no hay nada claro todavía. Puede ser la secretaria general Elizabeth Sotelo o un empresario de Gómez Palacio y “El Tapado”.

Poco habremos de vivir para saberlo.

Trascendió que en el Cuarto Distrito Electoral Federal el Comité Nacional insiste en postular a Patricia Flores Elizondo. Lo que al parecer es firme, es el Primer Distrito local para Paty Jiménez.

La candidatura de la alianza Vamos por Durango, para el 15° Distrito local será definida por el Comité Nacional.

Por allá trascendió que la definición se hará el próximo lunes entre las siguientes féminas priistas: Ali Gamboa, que no creemos que acepte porque también está amarrada para repetir como primera en la lista plurinominal.

Están también Sugey Torres, que tiene méritos por ser la dirigente estatal de las mujeres priistas.

Además Katy Mercado, que ya es diputada pluri.

La regidora Daniela Soto y lo que sería la cara nueva, Alfa Ávila, distinguida señora que fue presidenta de la Junta de Conciliación, subsecretaria de Gobierno y presidenta de la Comisión de Procesos Internos.

Dicen que el presidente Osvaldo Santillán, si no es el candidato (y no va a ser) ni él ni su señora, se irá a Morena por el mismo distrito. No cabe duda, que el próspero ganadero tiene gente en Mezquital.

Pues sí, pero Mezquital no es el único municipio del distrito, están también Vicente Guerrero, con más población; Nombre de Dios, que también tiene; Poanas y Súchil.

Avizoramos que el bigotón de Nombre de Dios, Rubén Solís Ríos, saldrá bien librado en la revisión contractual de los sindicatos universitarios.

Están en su derecho los trabajadores de pedir hasta las perlas de la virgen, pero también tienen los pies en la tierra y saben que dada las condiciones, con un 5 por ciento de aumento que logren, ya es ganancia.

Señor Gobernador, si mal no recordamos, en el 2018 usted prometió en Guadalupe Victoria la pavimentación del camino a Cienaguilla.

Esperemos que ahora sí vaya en serio.

Y ya que nos acordamos, el Gobernador debe proponer en estos días al suplente del desaparecido magistrado Héctor Silva Delfín.

Por ahora no se barajan nombres, pero obviamente debe ser un licenciado en Derecho protegido del gobernador.

Me pueden decir ¿los conductores qué chinche culpa tienen de las protestas de los indígenas para que les bloqueen el bulevar Domingo Arrieta?

Y por la suspensión festiva, nos reencontraremos el martes 2 de febrero.