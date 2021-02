Cuando Aispuro asumió la gubernatura, el director del Cereso era Joaquín Gardeazábal, gente muy ligada desde antes a la causa del tamazuleco. Todo mundo esperaba una Secretaría para Gardeazábal.

Pero no, fue subsecretario del Trabajo.

Ramírez Guzmán dejó vacante el Cobaed, el sucesor natural debía ser Gardeazábal, que había sido maestro del plantel de Lomas.

Pero no. Fue Bonifacio Herrera.

En ese inter, Gardeazábal fue sacado de la Subsecretaría del Trabajo para hacerlo comandante de la Policía Estatal.

De ahí salió al cargo que ahora tiene, comisionado de Coprised.

Javier Castrellón pidió licencia para ser diputado federal.

El sucesor natural era Gardeazábal, pero fue Roberto Bravo.

Ahora queda vacante el cargo de subsecretario.

¿Le hará justicia Tamazula a Gardeazábal?

A ver cómo le va a Salum.

Las participaciones de este año son inferiores en 50 millones a las del año pasado.

La recaudación por predial se cayó a la mitad.

El PRD tiene en teoría el Tercer Distrito Electoral Federal.

Pero en los hechos, será para el PRI a través de la alcaldesa de Cuencamé, Lourdes Martínez.

Yo no sé usted, pero yo no he descartado a Minka Hernández para una candidatura a un distrito local, ya sea de mayoría o de representación proporcional.

En Durango existe una colonia que se llama Rincón del Lobo.

¿Será la casa de Wlfrano Torres?

Todo hace pensar que las corridas de toros pasarán a la historia, pues parece que triunfará la postura de los amigos de los animales.

Los partiditos no tienen presencia política, prueba es que Morena sólo tiene a Marina Vitela, en Gómez Palacio y a Héctor Herrera, en Otáez.

El PT sólo tiene en Hidalgo a Dora María Bustamante.

Y el Movimiento Ciudadano en Poanas a José Luis Valdés.

Pian pianito, hay la lleva el secretario general de Gobierno, Héctor Flores. Está probando que trae con queso las tortillas y hay quienes ya lo enfilan rumbo al Bicentenario para el 2024.

