Crónica de una renuncia anunciada: Finalmente Carlos Aguilera Andrade renunció al PRI, partido que lo hizo diputado, alcalde, regidor y delegado de Liconsa.

El Movimiento Ciudadano lo recibirá con los brazos abiertos.

Lo más seguro es que vaya de candidato del MC al Tercer Distrito Electoral Federal y con Ulises Adame, candidato de Redes Sociales, le causarán una jaqueca a la aliada Lourdes Martínez.

Carlos Aguilera y Ulises Adame tienen capital político, especialmente en el municipio de Lerdo, la joya de la corona del extenso distrito, quizá no gane ninguno, pero los votos que capturen se los van a quitar a la alcaldesa con licencia, de Cuencamé, por lo que quien puede resultar ganón o ganona es el candidato o candidata de Morena.

Tanto Ulises Adame como Carlos tienen tablas en política.

Pero el Movimiento Ciudadano es el que hasta ahora tiene más figuras arrancadas al Revolucionario:

El coordinador estatal Óscar García Barrón, que será candidato al Octavo Distrito Local.

Martín Vivanco, que fue delegado del Infonavit y que ya buscó una diputación local por el PRI.

Y ahora Carlos Aguilera, a mi juicio el que más votos llevará al partido de Dante Delgado en el próximo proceso.

Esto no prueba, más que el pragmatismo político de Durango, cuando no pueden alcanzar lo que quieren con estas siglas, se van a otro y ahí tiene otro caso muy reciente, el de Osbaldo Santillán, ex alcalde de Mezquital.

Ahora que si usted se fija, en el PAN casi no hay deserciones.

De la única que se sabe en los tiempos recientes, es de Sandra Amaya, actual morenista, coordinadora parlamentaria.

Y no es que no haya inconformidades. Con el reparto de candidatura hubo muchas, pero no se sabe de renuncias.

¿Será porque hay convicción?

El gobierno de la Cuarta Transformación le tumbó 9 millones al Instituto de Cultura del Estado de Durango.

Así paga el diablo, porque no es un secreto que la mayoría de los miembros de la comunidad cultural de Durango le dieron su voto al tabasqueño.

Y si a esto le agregamos el sentir de las amas de casa, que ven que todos los días les suben los precios de la canasta básica, tendremos que decirles, ¡ténganla!

Uno de los riesgos para los políticos, no para el pueblo, de empatar las elecciones federales, es el voto cascada, que el candidato a presidente jale todos los votos de los demás cargos.

Ya ocurrió así en el 18, López Obrador se llevó con él los sufragios para los demás cargos.

Y es así como Durango tiene la peor Legislatura federal de su historia y la peor Legislatura local.

Por lo demás, el empate ahorraría bastante dinero, esfuerzos y tiempo.

Por más que también lastimaría la economía, porque los gastos de las elecciones activan el circulante.