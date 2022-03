Tip... tip...

Tres municipios de la alianza "Va por Durango" aún no tienen candidaturas

En los municipios donde el PRI vaya solo, tendrá la alianza de facto del PRD. Lógico, hay más afinidad ideológica entre el PRI y el PRD que entre el PRD y el PAN. Tres municipios de la alianza "Va por Durango" no definen aún candidaturas y los 3 son con mujeres:

Cuencamé, en donde mencionan a Luly Martínez para repetir, lo cierto es, que su candidatura no ha sido oficializada. Y si no la han oficializado es que aún no hay decisión.

En Peñón Blanco, habían dicho que sería la señora de Naúm Amaya, pero luego cambiaron de opinión y de partido y ahora mencionan a la panista Rita Reyes, pero tampoco lo han hecho oficial y por último, en Pánuco de Coronado, se habla de que la candidata será la maestra Norma Reyes, pero también que será Gabriela García, lo cierto es, que los dos nombres andan en el aire.

El sábado el PRD tendrá su consejo estatal para validar las candidaturas de Guadalupe Victoria, Nombre de Dios, Coneto de Comonfort y Rodeo. Y también para seleccionar candidatos a regidores.

Por Durango será uno al menos y puede ser Mar Grecia. Y a propósito, en una entrevista por televisión, dijo que al inicio del sexenio había sido acosada por un político destacado. Y dio el nombre. De los hijos de exgobernadores, en la actual administración está Roy Guerrero, que primero tuvo la Procuraduría Ambiental y ahora la Coesvi. También está actualmente en la Secretaría de Turismo del Estado Elvira Silerio, pero ella ya estaba desde antes. Y es válido, porque de los exgobernadores, el único que estuvo a favor de Aispuro fue Ángel Sergio Guerrero Mier.

Es raro si quiere, pero la clase política y la ciudadanía en general no vieron bien la amenaza del IEPC de suspender las elecciones si no les daban 90 millones.

Enrique Benítez criticó acremente la postura del instituto y sugirió que reduzcan gastos en rubros que no son prioritarios, como la capacitación y los sueldos. Como sea, estamos seguros que las elecciones se realizarán con o sin recortes.

En dos semanas aproximadamente, el Instituto Federal Electoral definirá sobre la impugnación de José Ramón Enríquez a la candidatura de Marina y si favorece al galeno de Sauces, créamelo o no, pero en el PRI estarían de plácemes. Los aliados ven más fácil al canatleco que a la gomezpalatina.

Afortunadamente en Durango los periodistas no hemos sido víctimas de la violencia, pero eso no impide que demandemos de la autoridad justicia en el caso de los colegas asesinados.