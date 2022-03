En Acción Nacional abusaron de la equidad de género, porque no hay equidad.

De 5 regidores que esperan tener, 4 son mujeres.

Silvia Rangel Orona fue excelente presidenta municipal de Simón Bolívar, luego fue dirigente estatal de Movimiento Territorial.

Hasta hace poco secretaria particular del presidente del PRI, Arturo Yáñez y desde ayer es candidata para repetir en su tierra, Simón Bolívar.

Merece ganar.

Y en el PRI, en la medida que se acercan los destapes, los problemas son mayores.

Arturo Yáñez va a tener que tejer muy fino para deshacer estos entuertos.

Por ejemplo, en Peñón Blanco, merecía reelegirse Naúm Amaya, pero con esto de la equidad de género le dijeron que él no, pero sí su señora.

Finalmente, en una jugada rápida retiraron a la señora Naúm y metieron a una panista, a la maestra Rita Lozano Reyes.

En Lerdo no es tanto el berrinche, pero lo hizo Jaqueline del Río, síndica aún, pero ya no del PRI porque no fue candidata a presidenta.

En Poanas no las trae todas la candidata de la alianza, Araceli Aispuro, que no es tan bien vista como se decía.

En Nuevo Ideal ya habían destapado a Miguel Escobar, pero su enemigo acérrimo Fernando Barragán, influyó ante Esteban para que lo sacaran, metieron a un médico joven que es muy difícil que gane, no tanto por él sino por la poca fuerza que tiene el PRI.

En Vicente Guerrero querían que fuera César Salas, el presidente del PRI, pero optaron por repetir a Orlando Herrera, con la inconformidad de los priistas.

En Durango en donde sí les va bien, tendrán 3 regidores, protestan porque aseguran que quieren repetir a Daniela Soto.

De paso, cuando se creía que la posición del PRD la ocuparía Mar Grecia, en el Comité Directivo Estatal se empeñaron en que sea uno que ya fue regidor, Alejandro Arrellano, pero en donde está la cosa que arde, es en San Juan del Río, donde es más sensible el problema, por ser la tierra del posible gobernador Esteban Villegas.

Ahí, por recomendación del primo de Esteban, Rolando Villarreal, metieron con calzador al extesorero Hugo Gándara, que está señalado ante la Fiscalía Anticorrupción.

Y esto generó una desbandada.

El aún presidente, Jaime Escajeda, anunció de plano su retiro del PRI. El dirigente cenecista y segundo regidor, Enrique Martínez, también dice que se irá.

Y hay por lo menos 8 directivos priistas, dirigentes de sector y de organizaciones que ya anunciaron su retiro, amén de 15 seccionales.