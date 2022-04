Dice Esteban Villegas que no se pueden suprimir los programas sociales.

Sí se pueden suprimir Esteban. Y usted ya sabe quién los suprimió.

Mañana será la jornada electoral para definir esa entelequia que el presidente ha llamado Revocación de Mandato.

Repito, si promovió esto, es porque sabe que lo van a ratificar y porque sabe también que los que no están de acuerdo con su actuación, no van a votar, porque saben que es una farsa y los que sí van a votar son los acarreados, precisamente los beneficiarios de estos programas que Esteban dice que no pueden suspenderse.

Dice Paty Flores que las alianzas electorales son un retroceso.

¿Y si usted hubiera sido beneficiada de la alianza, la consideraría retroceso, licenciada?

Estamos próximos al debate entre los 3 candidatos a gobernador.

No creo que se vuelva a repetir el bochornoso caso de hace 6 años, en donde los participantes aprovecharon todo para lanzarse contra Aispuro Torres.

Esteban Villegas en un plan irónico le palmeaba la espalda y con un acento burlesco le decía, tranquilo doctorcito… tranquilo y no perdió oportunidad de descalificarlo.

El rubio de Amacuable soportaba todo con serenidad; era candidata Nancy Vázquez por un partido desafortunadamente ya desaparecido, a pesar de que intentaron resucitarlo: el PES.

Esta señora llegó al extremo de agredir físicamente al entonces candidato panista.

Fueron más las cochinadas que le hicieron; es conocido que en las elecciones llenaban de excremento humano los lugares de casillas, que ponían tachuelas, le ponían candado, que había malandros para impedir el acceso de los ciudadanos.

Pues con todo, ya ve usted, les ganó.

Y en el debate debe mencionarse que los únicos que se condujeron con mesura fueron Gonzalo Yáñez, entonces candidato del PT y tildado de palero y el independiente, Alejandra Campa.

Y ahora mucha gente alaba la nobleza del gobernador, pues no ejerció represalias contra ninguno de sus contendientes, que eran más que justificadas.

Perdonó, y no sé si olvidó, pero no ejerció acciones en su contra.

Finalmente el PRI hace justicia y nombra su candidata para Simón Bolívar, a Silvia Rangel, que tras de ser una excelente alcaldesa hace 9 años, fue también excelente dirigente estatal de Movimiento Ciudadano y antes de ser postulada para retornar al gobierno del antiguo San Bartolo, trabajaba con eficiencia como secretaria particular de Arturo Yáñez, el presidente del Comité Directivo Estatal.