Recordamos que en su campaña, Pepe Aispuro dijo que en su Administración no habría burócratas ni de primera ni de segunda, que los de confianza tendrían el mismo trato que los sindicalizados:

Bien: en estas vacaciones de Semana Santa, los de confianza descansarán jueves y viernes, los sindicalizados toda la semana.

Esteban Villegas inventa ahora la “Tarjeta Madre”.

¿Sabe qué doctor, me importa tarjeta?

Dice Marina Vitela que como gobernadora va a detonar el campo.

Claro, le va a poner un bombillo.

Dicen que la traición no paga, y si paga no es traición.

Otro ejemplo más en Lerdo. Jaqueline del Río entró como síndica municipal en la Administración de Homero Martínez, en la planilla del PRI, aspiraba a la Presidencia, pero como no se le hizo renunció al PRI.

A la sindicatura no, no es tan zendeja, no iba a renunciar al sueldo.

El yunque de Morena que recoge todos los deshechos, la acogió en su seno y la incluyó en el quinto lugar de su planilla para la siguiente Administración.

Además la hizo coordinadora de la campaña municipal del partido.

La percepción es que va a ganar Homero Martínez, pero como son 15 regidores, lo más seguro es que aún perdiendo Morena, meta 5 cuando menos.

O sea, Jaqueline va saltar para bajo de síndica a regidora.

¿Qué quién ganó el debate?

Qué importa, quien gana el debate no gana la elección.

Recordamos que el panista Diego Fernández de Cevallos arrasó en el debate de su tiempo.

Y el presidente fue Zedillo.

Que Labastida ganó el siguiente debate, el presidente fue Fox.

El otro lo ganó Madrazo y el presidente fue Calderón.

Y en otro, lo ganó López Obrador, y el presidente fue Peña Nieto.

El anterior lo ganó Anaya y el presidente es López Obrador.

Aquí, hasta donde recordamos, el primer debate fue por radio, con los candidatos del PRI, Guerrero Mier; del PAN, Rosario Castro; del PRD, Máximo Gámiz y del PT, Gonzalo Yáñez.

Contra lo que se esperaba, no ganó el favorito Máximo Gámiz, ganó Guerrero Mier y éste sí fue triunfador en las elecciones.

Con Ismael y Andrés Galván no hubo debate ni con Herrera Caldera y Aispuro.

Sí lo hubo con Aispuro y Esteban Villegas.

El ganador fue Esteban, el gobernador es Aispuro.