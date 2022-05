Dicen que Morena es un Oxxo.

Porque es una tienda de conveniencia.

Y los mejores clientes son los del PRI, los más traidores entre los partidos.

Nótese que son pocos los panistas que chaquetean.

Si le sirve el dato, la primera mujer diputada de mayoría fue Rosario Martell.

Y otro dato por si le interesa, la Dirección de Pensiones tiene dos sindicatos, uno de ellos afiliados a la CTM.

Como cantante, Esteban Villegas tuvo coros.

Como candidato, tiene corifeos.

Dentro de los proyectos que ha presentado Marina Vitela en su camino hacia el Bicentenario, hay uno que nos parece realista, congruente, sin poses.

Dotar a los niños de educación básica de mochilas, tenis, útiles escolares y muy en especial, becas para niños huérfanos.

Muy bien enfermera, muy bien.

San Juan del Río tiene candidata de Morena en la señora Gloria González Arango: Una dama que ahora es próspera empresaria, pero tiene sus orígenes en la docencia, ya que es profesora normalista.

Como están las cosas en la tierra del Centauro, tiene muchas posibilidades de ganar, ya que el candidato de la alianza Va por Durango sólo tiene el apoyo del primo de Esteban, Orlando Villarreal, que ya fue presidente.

Y que aunque algo debió de quedarle de lo que sembró, no parece tener la ascendencia suficiente sobre el electorado y menos para un candidato, Hugo Gándara, que no es muy bien visto.

Ándele, así sí.

Sandra Amaya solicitó y obtuvo un punto de acuerdo del Congreso, para decirle al secretario de Finanzas que ya les pague a los constructores.

Y con ese punto de acuerdo -¿les va a pagar?-.

Fue más realista Joel Corral, que señaló que si no les han pagado, es porque no hay billetes, y si no hay billetes es que la Federación le debe al Estado casi 2 mil millones.

Balacearon el edificio del Cobaed y el director Víctor Hugo Castañeda presentó la denuncia correspondiente a la Fiscalía, donde le ofrecieron investigar.

Pero no se haga ilusiones licenciado, no va a pasar nada, esa investigación como tantas otras que llegan a la Fiscalía, se quedan en el cesto de los desperdicios.