Está bien, pues, sí ha sido bien vista la reforma para que en la administración pública, secretarios, directores y jefes de departamentos, la mitad sean hombres y la mitad sean mujeres.

Pero un exhorto a los diputados:

¿Por qué no meterse en el Poder Judicial para garantizar calidad, cuando menos en los magistrados?

Que dejen de nombrarse por razones políticas.

Que sean connotados profesionales del Derecho, de probada honestidad y capacidad, porque no me negará usted, que actualmente hay por lo menos 5 ó 6 magistrados que no servirían ni para notificadores.

Ojalá y se metan en ese tema los diputados.

La maestra Rita Lozano es candidata de la alianza Va por Durango a Peñón Blanco.

No obstante que está considerada la mejor opción, trae muchas cosas en contra:

Una de ellas, es la política que están siguiendo los morenistas, de amenazar a los beneficiarios con los programas, de suspendérselos si pierde Morena.

Y aún en la ciudad, más en el medio rural, es difícil meterle a la gente la idea en la cabeza de que gane quien gane, los programas van a seguir y que no se los deben a López Obrador, que se les está pagando con el impuesto de todos los ciudadanos.

Otro obstáculo para la maestra, es que originalmente se iba a reelegir el actual presidente Naúm Amaya.

Pero cuando determinaron que en Peñón Blanco la candidata debía de ser una mujer, pensaron en su señora. Pero en los acomodos entre los partidos, la retiraron, porque el Municipio le tocaba al PAN y postularon a la maestra Rita, que es bien vista, que tiene mucho que dar por su tierra, pero con los obstáculos que ya le anotamos.

La señora Alma Carrera, quien fuera dirigente femenil de Acción Nacional y distinguida política de Santiago Papasquiaro, es candidata a primera regidora en aquel municipio por Movimiento Ciudadano. Le deseamos suerte.

Y siguen los problemas en Gómez Palacio. Y todos los ha provocado Omar Castañeda, que no le perdona a Marina Vitela que no lo haya hecho candidato a presidente, no obstante que ya le había dado la diputación federal y la sindicatura.