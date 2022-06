Lo que es es, dicen en mi tierra, y Jorge Salum tiene muchos méritos como presidente municipal. Por ejemplo: El hecho de dejar en ceros la deuda, en lo que a su Administración respecta, haber atendido lo más esencial de las necesidades del Municipio, haber logrado que la confianza ciudadana se refleje en el pago del 80 por ciento del predial, son méritos que no deben escatimársele.

Es por ello que no nos explicamos cómo es que su partido, el PAN, no lo ha sabido valorar, porque, -usted ya sabe- intentó la candidatura a gobernador, se la negaron, quiso reelegirse presidente, también se lo negaron.

Y para colmo, poquito más y no le dan ni una regiduría.

Va a pasar, recuerde que hoy se lo dije, como un buen presidente y tal vez como un incomprendido del PAN.

Es premisa: No mentir, no robar, no traicionar.

Sabemos que las organizaciones de periodistas recibirán a partir de la próxima Administración un apoyo mensual, ¿¡para sus actividades sociales!?

Está bien, pero resulta que las 3 organizaciones son presididas por un vocero oficial, lo que es lo mismo que si la Barra de Abogados la presidiera un juez.

No cabe duda que Ricardo López Pescador trae mucha visión legislativa, eso de colocar al país como el primer Estado con Parlamento Abierto, le da muy buena figura al de Sauces, lástima que sólo sea coordinador por un año.

Ricardo Pacheco ofreció a Esteban Villegas y a José Antonio Ochoa, una cena en el edificio de choferes y con la cena les dio su adhesión.

Pronósticos en el último día que pueden hacerse:

Nombre de Dios, el de Morena, Juan Solís Ríos; Santiago Papasquiaro, el panista César Rivas.

San Juan del Río fue el primer municipio del Estado y el segundo del país que tuvo presidenta municipal, la de aquí fue constitucional, la maestra Candelaria Silerio Álvarez, la de San Luis Potosí fue interina.

Bien, como pintan las cosas, es muy posible que la tierra de Pancho Villa vuelva a tener otra mujer presidenta, en la persona de Gloria González Arango, que hasta ayer con su partido Morena, superaba al aliado Hugo Gándara; en Hidalgo puede ganar Javier Martínez Trujillo, que ya fue presidente y es hijo de Antonio Martínez, que fue presidente 2 veces; en Ocampo, las cosas pintan a favor de Marisela Barraza, la aliada; en Rodeo, puede ganar la perredista repetidora María de la Luz Amaya.

Y como está prohibido hacer proselitismo y cualquier comentario pudiera parecerlo, para no meternos en líos con la invidente de la balanza, suspenderemos esta columna hasta el martes 7 de junio, curiosamente Día de la Libertad de Expresión.