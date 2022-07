A ver cómo lo interpreta usted, la Comisión de Entrega-Recepción de la Secretaría de Finanzas, la encabeza una contadora proveniente de un prominente despacho de la Ciudad de México.

Ella se llama Marcela Duarte y fue asesora contable en la Administración de Jorge Herrera Caldera.

La lucha es permitida y Esteban Villegas en el afán de promover el apoyo para el campo, se entrevistó con el secretario Leonel Cota, de quien recibió unas amables palmadas en la espalda.

Ojalá que la entrevista tenga resultados; pero no olvidamos que hace alrededor de un año el secretario vino a Durango y en Guadalupe Victoria ofreció un apoyo al campo por 50 millones.

¡Hágame el chinche favor, 50 millones para toda la entidad!

Pero lo peor, que esos millones jamás llegaron a Durango.

Otro fregazo más para la Administración de Aispuro, la reducción del presupuesto en 550 millones y dicen que la reducción es para todos los estados, porque la lana se está gastando o se gastó en el Aeropuerto Felipe Ángeles, la Refinería de Dos Bocas y el Tren Maya.

O sea: Caprichitos de poderoso.

Son especulaciones, pero hay le van, que David Payán Olguín será regidor hasta el día 31 de agosto y a partir del día primero, director de área en la próxima Administración Municipal.

Que Minka Hernández será secretaria particular también hasta el día 31 de agosto, pero el día primero de septiembre seguirá siendo secretaria, pero ya no secretaria particular.

Que habrá renovación en la presidencia estatal de Morena, consecuencia, dicen, del mal resultado que rindió Otniel en las pasadas elecciones y obviamente se barajan nombres. Algunos sin sentido, que pudiera ser Marina Vitela, lo cual dudo, después del pobre papel que hizo como candidata.

Que pudiera ser Iván Gurrola, que también lo dudo, porque es de la gente de Nacho Mier y ese señor después de los resultados electorales, apesta en Durango.

Pero, ¡agárrese!, hay quienes dicen que el presidente será José Ramón Enríquez Herrera.

No se haga ilusiones, usted que aspira a presidenta o presidente de la Comisión de Derechos Humanos, le preguntaríamos, ¿ya le dijo quien debe decir, que usted va a ser?

Si no le han dicho, no haga castillos en el aire.

¿Usted cree que los diputados van a decidir?

Pues que le operen el cerebro.