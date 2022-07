La plana mayor de la CTM ya fue llamada a rendir cuentas.

A Ramírez Gamero le antecedieron Miguel Ángel Fragoso Álvarez, Benjamín Ávila Guzmán y José Luis Cisneros Pérez.

Y aunque no me considero de la plana mayor, yo ya estoy formado en la fila. Nomás no empujen, caones.

Si Marcelo Ebrard fuera presidente, se le pararía una aguilita a Nacho Aguado Hernández, actual delegado de Relaciones Exteriores.

Nacho Aguado es de los valores de Morena y todavía se especula en los mentideros políticos, si hubiera sido él el candidato a presidente, otro gato le cantara a Toño Ochoa.

Se preguntaban cómo es que si el Verde ganó dos municipios fuertemente poblados, como Canatlán, con Ángela Rojas y Vicente Guerrero, con Juanita Acevedo, ¿cómo es que no sacó el 3 por ciento mínimo de votación?

Elemental, bondades de las coaliciones: Verónica y Juanita ganaron con los votos de Morena, no con la del partido que las postuló.

Algo más o menos similar ocurrió en Guadalupe Victoria: David Ramos va a ser presidente del PRD, pero con los votos del PRI.

Hay quienes creen que Verónica Pérez Herrera, la dirigente estatal del PAN, no volverá a la diputación porque será llamada al gabinete de Esteban y aunque faltan unos 5 meses para su relevo, en el Comité Directivo Estatal blanquiazul, estos son los nombres que se barajan para sucederla. Primero las damas: La regidora Claudia Hernández Espino, está deshojando margaritas, no se ha decidido, pero está en veremos, está analizando posibilidades.

Y es que en el PAN sí hay elecciones, votan unos 5 mil militantes y sí se respeta el voto.

Hay dos que quieren volver, Bonifacio Herrera Carrera y Lorenzo Martínez Delgadillo.

Algunos creen que puede ser Jorge Salum del Palacio, pero para mí que es más fácil que se vaya al gabinete de Esteban.

Hay quienes mencionan a la actual coordinadora de Gabinete, Rosario Castro Lozano, una de las panistas con más trayectoria y con más presencia política.

De hecho, en Lerdo sigue siendo un símbolo.

Lo que sí es evidente, es que el próximo presidente del estatal será panista-panista, sin ningún rasgo de Aispuro.

Para mí que lo de Peña Nieto es un simple distractor, que no va a pasar nada.