Una mujer para la CEDH, insisten

Se insiste en que la actual regidora Rosy Ascencio será la secretaria particular de José Antonio Ochoa cuando éste asuma la Presidencia Municipal.

Y que la secretaria de Jorge Salum, Minka Hernández, será secretaria del Ayuntamiento.

En un restaurante del oriente de la ciudad, fueron vistos ayer en animada conversación, el exsecretario de Gobierno Adrián Alanís y el presidente electo, José Antonio Ochoa.

Poco después se le sumó el secretario de Bienestar Social, Jaime Rivas Loaiza.

Obviamente el desayuno fue a base de huevos y de aquello que hablaron nada se ha sabido.

El problema para que Marco Antonio Güereca siga en la Comisión de Derechos Humanos es la equidad de género, insisten en que será una mujer.

Que el próximo director de Comunicación Social del Municipio será el reportero Ismael Blanco, que no tiene nada que ver con los víctores de esta casa editora.

Insisten en hacer un municipio exclusivo para los indios. Pero no sé cómo le van a hacer, hay indios en Mezquital de tres etnias: Tepehuanos, que es la más numerosa, huicholes y mexicaneros, que están por el rumbo de Huazamota.

Hay indios también en Lajas, Milpillas y Curachas, en Pueblo Nuevo.

¿Cómo le iban a hacer? ¿Juntar los territorios?

Pero además hay indios, éstos, tarahumaras en el municipio de San Bernardo.

Así pues, que eso de los municipios que propone el tepehuano Bernabé Aguilar es una jalada.

Que van a bombardear las nubes para provocar las lluvias.

Ojalá que funcione.

Pero recordamos que cuando Guerrero Mier era gobernador y Ulises Adame secretario de Desarrollo Rural, instalaron en Coyotes unas antenas que esperaban provocara la lluvia y sí la provocó, pero en Chiapas, en donde este año hubo una inundación devastadora.

Porque cabe la pregunta, ¿si estos métodos funcionaran, habría sequía en Estados Unidos?

Es muy frecuente que se diga que a los delincuentes los liberan los jueces.

Sí, es cierto, pero los liberan porque tienen que liberarlos, en vista de que por ignorancia o por corrupción las averiguaciones están hechas con las patas.

No se puede poner la mano al fuego, pero el medio de abogados que es el más allegado, aseguran que en Durango los jueces son honestos.

Debe suprimirse el servicio social en los médicos, no tanto por la inseguridad, sino por la miseria con que los compensan.

Es cierto, es una compensación, no es sueldo, pero la compensación no pasa de 3 mil pesos mensuales, que no bastan ni siquiera para que los futuros médicos coman pobremente.