Diputados deberán votar por los matrimonios igualitarios

“La China” Hernández solicitó licencia como diputada local, algunos dicen que porque Esteban la invitó a formar parte de su Gabinete, pero la mayoría tiene otra versión, que se retira para no verse forzada a votar a favor o en contra de los matrimonios igualitarios.

No vota a favor por sus principios religiosos y no votaría en contra para no verse como retrógrada.

Este asunto está muy polemizado, todos los diputados panistas en bloque van a votar en contra, todos los de Morena votarán a favor, a favor también el del PT y la del Verde; queda de los del PRI, Ricardo López, en contra; Rosa María Triana, en contra; Susy Torrecillas, en contra; Enrique Benítez, a favor; el perredista Carlos Solís a favor, queda en veremos, el voto del priista revolcado de PRD, Carmelo Fernández.

Es posible que para no dar color, también pida licencia.

La suplente de “La China” es Karina Pastrana Labrador y ella no tiene antecedentes políticos, pero sí su mamá, que es una presidenta de un comité seccional del PRI; la suplente estará en un dilema con su voto, lo más seguro es que sea en contra.

Ahora que si los diputados no aprueban la unión entre el mismo sexo, pronto tendrán que hacerlo por órdenes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, abiertamente a favor de los matrimonios igualitarios.

Y además, Durango es uno de los 4 estados del país que se oponen a esta ley.

El dirigente municipal de Morena, Federico Aguilera, dice que van a pedir la expulsión del diputado federal Omar Castañeda, responsabilizándolo del desastre en que terminó la elección de delegados.

Y que van a proceder penalmente.

Déjeme decirle, ni van a pedir la expulsión ni lo van a acusar penalmente, ya está muy de moda hacerse figura con esos anuncios para salir en los medios de comunicación y todo llega hasta ahí.

Por ejemplo, cuando entró Marina Vitela a la Presidencia Municipal, hizo acusaciones que incluso le valieron a Leticia Herrera que temporalmente le congelaran sus cuentas.