Tip... Tip...

Nuevo dirigente del sindicato del ISSSTE

Se los dije, el médico Alfredo Vargas Fierro es el nuevo dirigente de los trabajadores del ISSSTE. Durango es la Sección 15 del sindicato nacional.

Mario Pozo Riestra hasta anteayer juez municipal, renunció al cargo por motivos de salud.

Y sí fue por motivos de salud, sí está enfermo, ya sabemos que esa causal es esgrimida aunque los corran, pero en este caso, sí es verídica.

Dicen de Mario Pozo, que es indigno de pertenecer el gremio de los abogados porque es honesto.

Tan honesto, que sabemos que cuando anunció su deseo de retirarse, Salum le dijo que aunque ya no fuera a la oficina se esperara, ya cuánto falta para entregar, y Mario Pozo habría dicho que él no se sentía bien cobrado lo que no devenga.

Le deseamos pronto restablecimiento al estimado abogado.

Entre los presidentes municipales que no han solventado los señalamientos que le hizo la Entidad Superior de Auditoría, se encuentra San Juan del Río.

Este edil aún quiso reelegirse y cuando no pudo se cambió a Morena.

En su campaña Esteban Villegas dijo en un mitin en su tierra, que cuando sea gobernador se las iba ver con él al revisar la cuenta pública.

Claro que hizo mal el ahora gobernador electo, al airear algo que todos saben, que el gobernador manda en el Congreso, como también creemos que eso fue un desplante de campaña y que si el edil sale mal será porque está mal y no por una venganza de Esteban.

Otro que también anda mal es el de Pueblo Nuevo, Adrián Chaparro, que trae inconsistencias contables por 500 millones.

Dice el hijo de Andrés Manuel, José Ramón López Beltrán, que va a proceder contra la senadora Xóchitl Gálvez, por inmiscuirse en su vida privada.

Otra malandronada, puede apostar a que no va a proceder y que si procediera le iba a hacer los mandados a pesar de ser hijo del presidente.

Dice monseñor Faustino Armendáriz, que no ha presionado a los diputados para que voten en contra de los matrimonios igualitarios.

No necesita presionarlos monseñor, los diputados responden a una idiosincrasia durangueña, que aunque cada vez sean menos, aún conservan el fanatismo religioso.

Es un dato para anotarlo. Es cierto que Acción Nacional probó en la coalición con el PRI y el PRD que es segunda fuerza política, que la primera es el PRI y el PRD ni a fuerza llega.

Pero hay datos curiosos, en San Juan de Guadalupe sacó 19 votos.