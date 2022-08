Tip... Tip...

Llovieron en GP reclamos contra Marina y Otniel

En su visita a Lerdo y fiel a su esencia, AMLO arremetió contra los caciques.

No es que no tenga razón, pero lo que llama la atención, es esa tendencia a insultar a todo el que no esté con él.

Ahí mismo, llovieron reclamos de ¡Fuera Marina! ¡Fuera Otniel!

Y aunque obviamente iban orquestados, sí refleja que los dos personajes de Morena ya no las tienen todas con ellos y que lo que fuera el enclave de Marina, Gómez Palacio, ya no lo tiene todo con ella.

Como era de esperarse, Morena apeló la resolución del Tribunal Electoral que anula las elecciones en Tamazula.

Va a fallar la instancia federal.

También apeló al fallo del Tribunal Estatal que confirma la gubernatura de Esteban.

Pero creo que en ambos casos el fallo del TEE se va a confirmar.

Otro que está pendiente es la impugnación de Gonzalo contra el triunfo de Toño Ochoa.

Igual, creo que aquí y en el Centro van a confirmar el triunfo del panista.

En la Administración Estatal actual hay panistas, hay aispuristas y elviristas, en orden inverso de importancia.

Algunos están pendientes de ver cuánto deja de utilidades la Feria, algunos colegas esperan grandes resultados.

Déjeme decirle, que en primer lugar las ferias no son un negocio, que se hicieron para promover a la región y dar diversión al pueblo.

Pero en el caso particular de la Fenadu que acaba de concluir, ya es mucho el hecho de que el Comité haya gastado 9 millones en la remodelación de las instalaciones.

De ahí pal’ real lo que escurra ya es ganancia.

Cualquier abogado le puede decir que esa figura de coordinador de Gabinete es ilegal, que no está en la ley orgánica del Poder Ejecutivo, así que sería bueno que lo desaparecieran, con lo que se ahorrarían una buena lanita.

En Secope, el secretario Rafael Sarmiento tiene en su brazo derecho en el pinolero Hilario Araiza, un elemento muy capaz, muy atento, muy servicial y muy honrado, hasta donde se sabe.

Si yo fuera gobernador lo ratificaba.

Sólo que no soy gobernador.

En Mezquital se da el caso, de que en el Ayuntamiento no hay equidad de género. Pero al revés.

Son más regidoras que regidores.