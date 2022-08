No asistió Silerio al Congreso de la CNC

Fue notoria la ausencia de Maximiliano Silerio en el congreso cenecista.

No se hizo presente ni en la inauguración, ni en la clausura, ni en las mesas de trabajo.

Algunos especularon que algo no le gustó, pero si así fuera se hubiera notado, porque Max chico sí estuvo por ahí.

Si fue por motivos de salud, le deseamos un pronto restablecimiento.

En la clausura fue muy notorio el aplausómetro.

Entusiasta para Ismael y Esteban, tibio para “Alito” y para Aispuro y Salum más bien frío, pero sí, muy respetuoso.

Pues ya, ya se conoció que Minka Hernández ha sido descartada como próxima secretaria municipal y suena mucho el nombre de Bonifacio Herrera.

Y que a Minka le espera un cargo de partido.

Toño Ochoa está muy cerrado, muy hermético, no filtra nada; se supo que les pidieron la renuncia a todos los directores de la Administración Municipal, incluso a Rodolfo Corrujedo, de que ya no es seguro que repita, no obstante su buen desempeño.

Otro que se que esperaba que repitiera y no ha sido confirmado, es Gustavo Paredes.

Quizá esto se deba a que aún siguen los jaloneos entre el PRI, que reclama diez direcciones y las otras para los panistas.

Obviamente para el PRI no serán ni la Secretaría del Ayuntamiento, ni Finanzas, ni Servicios Públicos, ni Obras Públicas.

Y en la Administración Estatal donde también están jaloneando por las posiciones, nada se filtra, aunque también es seguro que serán para el PRI las secretarías de Gobierno, Finanzas, Obras Públicas y Bienestar Social.

En la próxima Administración Estatal el PRD sí tendrá algún espacio, aunque no sé si a nivel de secretaría.

Germán Lozano, rector de la Universidad Pedagógica de Durango, anda en Estados Unidos para presidir graduaciones de alumnos egresados de los campus de Los Ángeles, Dallas y Houston.

Los que obtengan sus títulos de licenciados en algunas ramas de la educación, podrán volver a su país y ser contratados como profesores de inglés y español.

Esto, claro, si tienen sus papeles en regla.

Tan poca fe le tiene AMLO a la autoridad civil, que el control de las vacunas y su aplicación están a cargo del Ejército.

Son los militares los que guardan las vacunas.

No sea que estos ratas civiles las vayan a vender, y son los militares los que controlan los accesos y la aplicación en la Fenadu.