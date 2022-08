Hermetismo sobre los nuevos funcionarios

Nunca como ahora hubo tanto hermetismo en cuanto a los posibles funcionarios, tanto del Estado como del Municipio.

Hoy, Jorge Salum dejará el Ayuntamiento y pasará a la historia como uno de los presidentes mejores, pero más incomprendido y más méndigo.

Pero lo buen presidente nadie se lo va a quitar.

Ahí se han filtrado algunos nombres con posibilidades de ser:

Bonifacio Herrera Rivera, para la Secretaría del Ayuntamiento; Ignacio Orrante, para la Dirección de Finanzas; Rosa María Ascenso, secretaria particular; quien puede repetir en Aguas del Municipio es Rodolfo Corrujedo y en Protección Civil, Gustavo Paredes.

Poco se dice, no se publicitan, pero la Universidad Pedagógica de Durango tiene una gran calidad en la formación de docentes.

Después de los exámenes en la Secretaría de Educación, de cada 100 aceptados, 10 son de la UPD.

En este año dio 9 profesores bilingües, inglés-español para las escuelas de Houston, Los Ángeles y Dallas.

Si le sirve el dato, en Estados Unidos, el sueldo de un maestro de educación básica es de 1,600 dólares mensuales, pero además, la UPD en esta camada aportó 60 profesores bilingües español-tepehuano.

Y todos tienen chamba de inmediato.

Enrique Medina Vidaña ocupó diversos cargos en la Secretaría de Educación, se jubiló pero ya forma parte de la Comisión de Entrega-Recepción, por lo que muchos -yo no- lo ven como futuro secretario.

Yo no sé cómo va a hacer Esteban para cubrir su cuota del 50 por ciento de mujeres en su Administración, no le va a gustar esto a Julieta Hernández; lo peor ha transcendido, que no encuentran a damas capaces de afrontar una alta responsabilidad.

Los empresarios, empresarios, no andan tras de la chamba de gobierno y déjeme decirle que a Jorge Saravia, Ismael Hernández le ofreció la Secretaría de Finanzas y José Aispuro le ofreció la de Desarrollo Económico a Alfredo Herrera Deras, ambos prefirieron manejar su empresa.

Lo que es -dicen en mi tierra- y Ramón Guzmán Benavente luce como presidente del Poder Judicial y eso se reflejó en su informe y en el manejo que le da a su encargo.

Es uno de los magistrados que merecen ser, por su capacidad, por su honestidad y por su trayectoria.

Felicidades al ilustre hijo de Cuencamé.