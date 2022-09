Minka Hernández será la próxima presidenta del Comité Directivo Municipal del PAN.

Merece más, pero algo es algo.

Y por asociación de ideas, dicen que a Jorge Salum le ofrecieron la Secretaría de Recursos Naturales, pero prefirió descansar un tiempo, quizá en espera del Comité Directivo Estatal de su partido.

Y ya que andamos por el rumbo, Luis Alfredo Rangel Pescador les aventó el arpa como subsecretario de Medio Ambiente.

Y es que nadie le decía si se iba a quedar o se iba a su casa, pero cuando llegó Claudia Hernández, fue muy notorio su desdén, tanto, que ni siquiera le dirigía la palabra.

Así que el químico se cubrió de dignidad, fue con Toño Ochoa a que le prestara algo de lo que Toño maneja y les dijo, ahí está su arpa, ya no toco.

Yolanda de la Torre Valdez fue nombrada magistrada al Tribunal Superior de Justicia.

Pidió licencia para ser diputada federal y ahora pide licencia como diputada federal, se supone que para volver al Tribunal.

¿No se le hace mucho abusar, Yola?

Uno de los ex alcaldes que trae problemas con las cuentas, es el de Mezquital, que entró por el PRI, se cambió al Verde cuando no le dieron la diputación y hasta tomó las oficinas del Comité Directivo Estatal.

Se llama Osbaldo Santillán y no le han aprobado todavía la cuenta pública.

Ya usted sabe que es pura faramalla, que eso de las aprobaciones son una jalada y que si se la aprueban o no, no pasa nada.

Y menos en su caso, que es marido de la diputada Jennifer Deras.

Revelan que de los durangueños, el 2.5 es analfabeto. O sea, que de cada 100, 2 y medio son iletrados.

¿Cómo entendemos esto? ¿Qué 2 son analfabetas y el otro es medio analfabeto?

Pues por lo pronto, el Cabildo entrante de Gómez Palacio no aprobó las cuentas del anterior Ayuntamiento.

Encontraron algunas anomalías, pero repetimos, no va a pasar nada.

En este estado cada quién puede hacer lo que le dé su tiznada gana, seguro de que nadie le va a responder a nadie.

Justo Martínez Carrillo, el nuevo director de Educación Básica A, tiene dos doctorados, pero como no es ostentoso, no abusa de ellos, no los antepone a su nombre, lo que prueba que está muy seguro de lo que trae; en esta época en que cualquiera es doctor.