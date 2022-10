En San Juan del Río, la tierra más bonita del mundo, están felices porque su paisano, el gobernador Esteban Villegas Villarreal, no sólo inauguró su Feria y coronó a su reina, sino que dejó establecido el compromiso de apoyar para que la tierra de Francisco Villa figure en el espectro turístico del país y del extranjero.

A los paisanos de Villa se les paró una aguilita como en el pasado reciente se les paró a los de Tamazula.

Y conste, Esteban Villegas ganó ahora en su tierra y hace seis años ganó también en el municipio de Tamazula.

Dice el secretario de Educación, Guillermo Adame, que faltan docentes de preescolar y también faltan de primaria, aunque menos, pero si de verdad quieren tomar medidas drásticas con el gato presupuestal, tendrá que organizar el presupuesto de la Secretaría de Educación.

Salieron cerca de 60 profesores que ocupaban cargos en las secretarías 12 y 44 del SNTE, y esos profesores no van a querer volver al aula, aunque pudieran obligarlos.

Hay una especie de entelequia que crearon para los que no quieren volver al aula y se les llama, Personal de Apoyo Técnico, los comisionan a las jefaturas de sector y a las supervisiones escolares; hay supervisiones hasta con 6 de apoyo técnico y ni el supervisor ni los de apoyo hacen nada, y menos el jefe de sector.

Según cálculos, conservadores que se hacen ahí mismo en la Secretaría, son alrededor de 500 docentes los que andan en esas categorías, que en los hechos son aviadores.

No actúan porque no quieren problemas, la autoridad educativa no quiere meterse contra el sindicato y el sindicato reclama como prestación la hueva de sus afiliados.

Éntrele, ingeniero Adame. No se me raje.

Y si hace falta hable con José Antonio Ochoa.

Según se dice, además de los 200 casos de corrupción que recibió Noel Díaz, la cifra ha aumentado a 250.

Vamos a ver si el exdirector de Seguridad se faja sus augustos pantalones.

Hasta ahora todo pinta muy bien en Esteban Villegas y en su Gabinete, no se oyen quejas de nadie, del actual Gabinete, aunque abundan los denuestos con los que se fueron y más con la idea que se tiene, de que todo ese desgarriate en las finanzas públicas se va a quedar impune.