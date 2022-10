En la administración estatal no se da fe de erratas se da fe de ratas

Un chivo pegó un reparo y en Secope se detuvo.

Felipe Cortés Aragón es subsecretario de Obras Públicas.

Con él, serán tres los dirigentes de la Sociedad Mexicana de Ingenieros que forman parte del Gabinete de Esteban.

Dirigieron la SMI: Héctor Vela Valenzuela, actual secretario general de Gobierno; Guillermo Adame Calderón, actual secretario de Educación y ahora Felipe Cortés.

No es lo mismo el reino de Lutero, que el reino del útero.

En la Administración actual del Estado no se da fe de erratas, se da fe de ratas.

No es cacería de brujas, es cacería de ratas.

Mensaje al señor gobernador:

No se eche malas tan pronto, hasta ahorita es usted muy bien visto, pero si insiste en el replaqueo, va a perder popularidad y es que el contribuyente razona:

¿Así que nosotros vamos a pagar las raterías de estos caones?

Imagínese que Secope sea una cristalería.

¡Hey familia...! Composición del ingeniero Adame al ingeniero Felipe Cortés:

Le preguntaron a “El Chivo”.

Preguntas por demás francas.

—¿Con cuántas cheves al día te pones hasta las trancas?

—Yo creo que con unas 20 me pongo bien atascado.

—Oye “Chivo”, ¿y si las compras?

—¡A caón, no me he calado!

La señora Tania Hernández hizo declaraciones que han sido muy aplaudidas por los ciudadanos, y hace bien licenciada, reivindicar la imagen de esa entelequia hasta ahora conocida como Contraloría del Estado, y especialmente las dos titulares anteriores.

Hay una organización que se llama Profesionistas por México, de la que hasta donde se sabe, en sus 20 años de fundada sólo cuenta con dos miembros, Tomás Palomino Solórzano y Roberto Martínez Tejada.

Frase: “Lo cortés no quita lo caprino”.

Pregunta al muy honorable doctor don Guillermo Adame y Calderón, ¿cuántas vidas lleva?

Sigue el empoderamiento de la mujer:

La dirigente cenecista de La Laguna de Durango se llama, María del Consuelo Castro.

Vamos a ver qué armas porta.