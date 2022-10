Congreso aprobará que Ejército siga en calles

Ya nombraron subsecretario de Recursos Naturales: es un veterinario de San Dimas que fue director de Desarrollo Rural en la pasada Administración Municipal y que se llama Roberto Meléndez Barraza.

La Legislatura local tendrá que aprobar o rechazar el capricho de AMLO para mantener al Ejército en las calles.

De una vez le diremos que sí la van a aprobar; que los panistas votarán en contra, los morenistas a favor y de los priistas, salvo Benítez y Pacheco, los demás se irán a la cargada.

Es muy frecuente que muchos personajes y los políticos especialmente, insisten en que se les llame por su profesión, el doctor zutano, el ingeniero mengano, el licenciado perengano.

Por eso llama la atención que el presidente de Guadalupe Victoria, David Ramos, no exige que le antepongan su título ni se hace que lo llamen por él.

Es agrónomo con especialidad en economía y egresado de una escuela que no es cualquier escuela, es la Antonio Narro, de Saltillo. Felicidades, ingeniero.

Pues ahora resulta que el DIF Estatal fue subsidiado durante lo que va del sexenio federal con 19 millones mensuales y que de éstos, ni un peso le llegó a la noble institución.

Cada día salen más y más picos. Y es por ello que insistimos en recomendarle al doctor Villegas a que dé marcha atrás en el replaqueo.

Se hace del conocimiento de la ciudadanía en general, que el control y mantenimiento de las presas Lázaro Cárdenas, Peña del Águila, Guadalupe Victoria, Francisco Villa y Santa Elena, lo tendrá la Secretaría de Marina, a la Comisión de Agua del Estado de Durango sólo se le dejará el control del abrevadero para ganado.

Cuántos impuestos se aplican y para qué sirven:

El ISR es un impuesto que te cobran por ganar dinero.

El IVA es impuesto que te cobran por gastar dinero.

El ISM te lo cobran por dar empleo.

El IEPS, impuesto que te cobran por productos que ya estaban gravados.

El predial, impuesto que te cobran por tener casa.

La tenencia, te lo cobran por tener carro.

Impuesto a los hoteles, te lo cargan por viajar, por placer o por trabajo.

Impuesto al peaje, pagas por utilizar autopistas.

Y todo lo recaudado se destina a aeropuertos que no funcionan, refinerías que no operan, vías de un tren que no hacen falta, una bola de huevones burócratas, una Guardia Nacional protectora de delincuentes, becas para inútiles “ninis” y para llenar el capricho de un ilustre huésped del Palacio Nacional.

Y a esto agréguele cuántos impuestos se pagan para mantener a los “impuestos”.

El inmediato anterior presidente de la SMI se llama Juan Villegas Arce y es tío del gobernador.

Lástima que sale precisamente cuando su sobrino va entrando.