¿Pos’ qué trae paisano? Desde cuando pactaron.

Que el senador Ricardo Monreal denunciará a la gobernadora de Campeche Layda Sansores.

No se hagan. No la va a denunciar. Y si la denuncia no pasa nada.

Los tres priistas que más recientemente defeccionaron a favor de Marina Vitela, los 3 fueron diputados locales y federales:

Gustavo Lugo Espinosa, Roberto Arreola Arreola y Óscar García Barrón.

De las reformas electorales que pretende el caprichoso AMLO, en lo que estoy de acuerdo, es que elimine los plurinominales tanto en el Congreso como en el Senado y que les reduzcan las prerrogativas a los partidos.

Es más, me gustaría que incrementaran el mínimo electoral para mantener el registro. Que fuera cuando menos del 6 por ciento.

En lo que no estoy de acuerdo, es que pretende eliminar al INE, que hasta ahora es factor de equilibrio entre los electores y el poder.

Dicen que pretende que sean electos popularmente, mediante grupos de los que se escogerá a los que más votos saquen. Eso estaría bien; pero ya sabemos cómo manipula las consultas el tabasqueño.

De los que defeccionaron a favor de Marina, dos fueron dirigentes estatales de la CNC, Óscar García Barrón y Roberto Arreola Arreola.

Pues no sé qué pase, pero el prodigio de los tres nombres, cuatro licenciaturas y dos maestrías no ha alcanzado hasta ahora nada bien en la Administración Estatal ni en la federal.

Se trata de Luis Alberto Jorge López Ibáñez, que sigue de algo en el CECyTED.

Hay quienes al interior del PAN apuestan a que el próximo presidente será Mario Salazar, el actual secretario general. Y razonan: Verónica Pérez fue propuesta por el Comité Nacional pero aceptada por los santones del partido (Elizondo, Campuzano, don Pancho Esparza…).

Pero éste, Mario Salazar, es de Jalisco, fue impuesto por Marko Cortés, pero sí se ha conducido como buen panista, incluso actuando como presidente.

Sin embargo si él fuera, quedaría la incógnita, ¿qué no hay panistas en Durango que puedan ser presidente?

Y en cuanto al aspirante fuerte, Gerardo Galaviz, hay los rumores de que lo consolarían con la diputación panista local.

El presidente de Lerdo, Homero Martínez, es alguien que por su desempeño se le ven piernas de jinete para el 24.

Tiene tamaños para senador, pero también para diputado federal.

Sus únicos obstáculos son la coalición y la equidad de género.