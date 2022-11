Habrá elecciones en las juntas municipales

Mañana habrá elecciones en 51 juntas municipales del Municipio

Los votos no serán por partido, pero los candidatos registrados son en su mayoría del PRI y del PAN. Muy pocos de Morena.

La junta estará integrada por cuatro concejales, uno de ellos será el presidente, en las boletas se integran planillas, cada una con distinto color.

Hay interés porque quién más quién menos va a tener una compensación, además de que tienen ingresos propios con permisos para fiestas, multas y otros que si bien no son muy jugosos, sí le representan un ingreso a los concejales.

Por los candidatos que se registraron no se podrá evitar que los dirigentes de los partidos no hagan campaña, pero así a simple vista, se ve que de las 51 juntas, el PRI puede ganar 35.

Ayer fueron vistos en un restaurante del oriente de la ciudad, Alfredo Herrera Deras, secretario de Economía y Rocío Rebollo Mendoza, secretaria de Bienestar.

La distinción de cada personaje es que, Alfredo Herrera es panista hasta los huesos y de abolengo, igual que Rocío Rebollo es priista.

Hasta mediados de diciembre habrá elecciones en el PAN Estatal. Por lo pronto están registrados Mario Salazar y Gerardo Galaviz, a los que elegirán con voto universal, secreto y directo unos 5 mil militantes panistas.

El registro sigue abierto, pero no se espera que surjan más candidatos.

Ahora resulta que también a la Sección 12 del SNTE le debe el gobierno estatal unos 15 millones de pesos.

Y también le deben al Sistema de Educación a Distancia del Tecnológico de Durango.

No sé qué demontres va a pasar, pero de esto ya es el colmo, no hay un día que no salgan picos.

La mayor parte de la gente cree que ahí va a quedar todo, que no se van a exigir responsabilidades.

Pero la secretaria Rocío Rebollo opina lo contrario.

Y fíjese lo que son las cosas, los padres de familia justifican el paro en las escuelas estatales porque saben que es un reclamo justo de los profesores.

Muy centrado el diputado Ricardo Pacheco cuando razonó su voto a favor de que el Ejército siga en las calles.

Y es que dice que sí así le va tan mal a Durango, si no se hace el capricho de López Obrador le irá peor.

La ONU por abrumadora mayoría decretó que se le levante el embargo a Cuba. Y así te vas a quedar.