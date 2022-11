La justicia, ni es pronta ni expedita

Fue todo un personaje en la sociedad de Durango y en especial en los medios universitarios, pocos conocían su nombre: Jorge Contreras Casas, todos los conocían por su apodo: “El Waxtle”.

Justamente el Día de Muertos le rindió tributo a la tierra. Descanse en paz.

Se dice que en la Secretaría de Recursos Naturales van a recortar a 20 elementos.

Pues se me hacen pocos, pero lo malo está en que no recortan a los nocivos, se van los que no tienen palancas.

Bueno y por qué los sindicalizados no son recortados, ¿son los que menos trabajan?

La alcaldesa de Poanas se llama Araceli Aispuro Aispuro.

Como dicen que ahora le pesan los apellidos, se sugiere llamar a futuro, presidenta triple AAA.

¿Ha oído usted hablar del término justicia pronta y expedita? Pues tengo elementos para decirle que ni es expedita y menos aún es pronta:

Le voy a narrar dos casos: Una señora llevó un carro con un mecánico y se lo desgració hasta dejarlo inútil; acudió a la Fiscalía, la mandaron a Justicia Restaurativa. No hubo arreglo.

A tanto pedir, consignaron el caso a un juez.

El juez citó a las partes y los invitó a tener un arreglo.

No hubo arreglo. Citó a una segunda audiencia. Y no pasó nada. El asunto está pendiente desde hace dos años.

Otra señora joven que era asediada por un gandul que la esperaba a la salida de su casa y de su trabajo, no tuvo más necesidad que llevar el caso a la autoridad. Acudió a la Fiscalía, ahí le tomaron declaración.

Consignaron el caso para Justicia para la Mujer, la citaron. Volvió a declarar. Y le dijeron que estuviera pendiente.

La citaron para que ratificara su acusación ¡6 meses después!

Claro que a los patrones no les va a convenir el aumento en las vacaciones. Pero es otro ardid de AMLO para acrecentar su popularidad.

Con estos “chairos”, el Ejército y los intelectuales, tiene para permanecer en la Presidencia hasta que le dé su gana.

¿Recuerda usted el caso de una tal Lichita García, que devolvió un millón de pesos que se había agandallado como secretaria del Sindicato de Trabajadores del Municipio?

Siguieron las causas y su sucesor dijo que no descansaría hasta hacerla pagar 20 millones con que presuntamente defraudó al sindicato.

De esto hace 6 meses y no ha pasado nada.

Puede que sea cierto, puede que no, pero dicen que ya alguien intervino a su favor y que le van a hacer lo que el aire al Benemérito.