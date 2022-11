Hoy será la marcha en apoyo al INE

Hoy debe ser la marcha de apoyo al INE.

Los maldosos dicen que partirá de las oficinas del INE en 5 de Febrero y terminará en el hotel de Manuel Espino, a media cuadra.

Hay muchos ciudadanos que no están obnubilados con AMLO, que están a favor del instituto, pero no creemos que se tomen la molestia de ir a desfilar para apoyar, por lo menos no en su gran mayoría, por lo que el apoyo al INE se quedará en las mayorías pasivas.

Pero no sé qué caso tiene ese empecinamiento de López Obrador.

Ya por lo pronto van a salir 4 consejeros, entre ellos Lorenzo Córdova, Ciro Murayama y la paisana Adriana Fragoso.

Si no hay reforma, el presidente puede meter a los 4 consejeros si así lo desea.

Lo que sí hemos escuchado, es que la gente sí está en contra de los altos sueldos y prestaciones a los consejeros y personal del instituto.

Pero no están de acuerdo en que el presidente asuma el control como pretende.

Don Luis Gracia, presidente de Nuevo Ideal, presentó formal denuncia ante las Fiscalía Anticorrupción en contra de su antecesor, el diputado con licencia y aspirante a directivo panista, Gerardo Galaviz, por la venta fraudulenta de un chorro de lotes por los que cobró 15 mil pesos cada uno, hasta reunir 24 millones.

Y aunque el diputado dice que fue un donativo, don Luis Gracia, el presidente, reclama si fue legal el donativo, pero sobre todo, los 15 mil pesos que cobró, ¿en dónde están?, pero sin ánimo de desanimarlo don Luis, creo que con el diputado no pasará nada: primero, porque tendrían que sentarle juicio de procedencia para iniciarlo, porque ese asunto tienen que ventilarlo personalmente los afectados que no han recibido las escrituras, pero sobre todo, porque el caso lo tiene la Fiscalía Anticorrupción.

Y esa Fiscalía y la carabina de Ambrosio…

Hay mucha tendencia entre los burócratas, en que se elimine ese término que lo considera peyorativo.

Quieren que se les llame servidores públicos.

Bueno, sí son públicos, pero servidores, sirven pa’ puro hingar.

No sé qué pasaría, pero dos de los nuevos funcionarios de la Administración Estatal ya renunciaron; la subsecretaria de Ingresos y el director del Registro Público de la Propiedad.

¿Se acuerda que hubo una entelequia conocida como Asociación de Funcionarias y Exfuncionarias del Estado?

¿Qué pasó con ella?