Tema de meningitis aséptica puede llegar muy lejos

Este asunto de la meningitis puede alcanzar mayores dimensiones.

Ya hay muchos muertos de por medio.

Se sabe que proviene de una medicina caduca que surgió en las anestesias y que el principal enlace para la compra intentó suicidarse, lo salvaron, pero desapareció.

Pero no es sólo este anestesiólogo el que anda en este juego, también una señora que fue funcionaria de Salud Pública en la pasada Administración.

Decimos que esto puede seguir más allá, porque ya ha costado muchas vidas, y ojalá no cueste más.

Y de paso, hasta donde la memoria alcanza y alcanza lejos, por primera vez en donde médicos son enjuiciados por negligencia.

El asunto es grave, pero no tanto, lo que pasa es, que si procedieron contra los galenos, el paciente no ha de ser cualquier hijo de vecino.

Los “trabajadores” del CADI bloquearon el bulevar Felipe Pescador frente a la Secretaría de Finanzas para exigir salarios y prestaciones que les debe el Gobierno del Estado.

Que bloqueen están en su derecho, pero, ¿por qué interrumpir el tráfico en una vía tan transitada?

Qué culpa tenemos los ciudadanos de las anomalías del gobierno.

Desde afuera se percibe que en la actual Administración a la Secretaría de Educación está llegando gente privilegiada por la academia y no por compromisos del sindicato o de amigotes. Por ejemplo:

El subsecretario de Servicios Educativos, Rolando Cruz, tiene doctorado igual que su segundo de a bordo, Netzahualcóyotl Bocanegra, igual que la directora de Educación Básica B, Blanca Emilia Ruiz y el director de Educación Básica A, Justo Martínez Carrillo.

Anotemos también a Rocío Esparza, coordinadora de programas entre el Estado y la Federación.

Todos ellos tiene doctorado pero no doctorados balines, y lo dejan de manifiesto en su presencia y en su comportamiento.

Siga así, doctor Esteban, la educación es un renglón muy importante para entregárselo al sindicato.

Si Alejandro Moreno no tuviera tanta cola que le pisen como para tener que arrodillarse ante el presidente, el Ejército no seguiría en las calles.

Creo que el campechano ya no se dobló con la reforma electoral, de la que según hemos entendido, el problema no es tanto el INE, pues la mayoría de los ciudadanos no están conformes con tan alto presupuesto, pero no quieren que lo controle el presidente.

Por lo demás, ojalá desaparecieran los plurinominales, diputados y senadores, que les reduzcan las prerrogativas a los partidos y que endurezcan su permanencia para acabar con tanto partido morralla.

Benditos puentes. Nos rencontraremos el próximo día 23.