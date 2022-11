Que regresen a grupos a maestros comisionados





Que no le digan, que no le cuenten, la cuenta pública del municipio del quinto bimestre no fue rechazada por el Cabildo, simplemente la regresaron para ser ampliada y volverá a someterse a consideración.

Informa el secretario Guillermo Adame, que 200 trabajadores administrativos de la Secretaría de Educación han causado baja y que van a revisar los casos de los docentes.

En este sentido, hay muchos profesores que son en realidad aviadores, porque como son tantos y no quieren irse a los ranchos, les inventan comisiones.

La más común es, de apoyo técnico a los supervisores y en este caso el supervisor no hace nada y el apoyo técnico lo ayuda.

Si quieren adelgazar realmente la nómina, que manden a los grupos a tanto y tanto “comisionado” que la mayoría tienen sueldo de directores.

Para el 24 ni el PRI, ni el PAN, ni el PRD, que sin duda irán aliados, tendrán candidato a presidente.

Usted sabe que el del PRI, Alejandro Moreno, está más quemado que los pies de Cuauhtémoc, que Marko el del PAN, es de un perfil muy bajo y Chucho el del PRD, pos’ pa’ qué le digo.

Así pues, tendrán que buscar un candidato externo y ahí puede surgir Movimiento Ciudadano, un partido que ha destacado a últimas fechas y que les aportaría como candidato al actual alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas.

No es lo mismo la monja Rita y la monja Raymunda, que sor Rita y sor Raymunda.

Pronto volverá lo que ya se hizo una tradición navideña, el Radiomaratón, con el que consiguen juguetes para los niños de Durango.

Creo que es conveniente que digamos nosotros, a pesar de que a él no le importa, que este acontecimiento lo fundó el ingeniero Francisco Javier Salas García.

En Canatlán se desmechonean una expresidenta y una presidenta, la expresidenta, la panista Dora González y la presidenta, la Verde Ángela Rojas; está el asunto medio enredado, hay 5 denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción contra servidores públicos de la pasada Administración.

Por lo pronto, la exalcaldesa Dora González ya regresó 120 mil pesos, o lo que es lo mismo, lo que es del agua al agua.

Yo nomás digo lo que dicen, que los mejores diputados federales son Ismael Hernández y Gina Campuzano.

Y que los peores son Omar Castañeda y Martha Arreola, en este último caso, cabe aclarar que la destacada jurisconsulta entró al quite por la titular Maribel Aguilera.