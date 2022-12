El Conalep tiene seis sindicatos





Este es un caso para Karla Obregón, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y el acusado es el director del Conalep, Cuauhtémoc Armas Enríquez, que está agrediendo duramente a los docentes de los tres planteles del sistema.

Los quiere obligar a que vayan a trabajar, que lleguen a tiempo, que traten bien a los alumnos, que en hora de clases no estén de chismosos afuera.

Y todo esto lo sienten un atento a sus derechos laborales, pero más que laborales, a sus derechos humanos.

¿Cómo que trabajar, si nunca han trabajado?

Y a propósito, no es el único caso en que los docentes se refugien en su sindicato para incumplir con sus obligaciones, importándoles progenitora el porvenir de los jóvenes estudiantes.

En el caso Conalep, hay 400 trabajadores y seis sindicatos, 4 de docentes y dos de administrativos.

Ninguno es titular del contrato, o sea que las plazas son del Conalep y lo que es más, no tienen representación legal, porque aunque hace poco nombraron directiva en uno de los sindicatos, no se cumplieron con los requisitos, no enviaron documentación y la elección no fue sancionada por una autoridad laboral.

La prensa nacional da cuenta de una multa a poderosísima empresa regiomontana por 4 mil 916 millones de pesos.

Hay que reconocer que si algo está haciendo bien el de Tabasco es eliminar tantas concesiones que les dieron a los empresarios los sistemas surgidos del PRI.

Quizá Carmelo Fernández no sea buen diputado, pero para ser declaraciones hay con él, casi no hay día que no aparezca en los medios, generalmente con temas relativos a la producción de alimentos.

Bueno, algo es algo, que no se diga que en Los Llanos no hace aire.

¿En donde están los que ayer fueron?

En la Secretaría General de Gobierno inició el arquitecto Adrián Alanís Quiñones, cuyo nombramiento resultó sorpresivo, pues se le veía perfil para Obras Públicas.

Renunció cuando Aispuro lo propuso para diputado federal por el PRD, pero Miguel Ángel Lazalde le cobró viejas ofensas y amenazó con renunciar si lo hacían candidato.

Lo substituyó Héctor Flores Ávalos, que había sido senador en sustitución de Pepe Aispuro.

Renunció para buscar la candidatura a gobernador por su Partido Acción Nacional.

No se pudo y lo substituyó por el resto del sexenio Jorge Clemente Mojica Varga, y sin ánimo de barbear, resultó ser el mejor, probando su filing político.