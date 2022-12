Los diputados no representan al pueblo

Mucha gente opina que Lourdes Mora no debe seguir como responsable de la Entidad Superior de Auditoría del Congreso.

Su pasado está muy identificado con Elvira, la que se fue.

Como siempre, los diputados no representan al pueblo, representan al presidente, al gobernador o en el mejor de los casos, a su partido.

Prueba de ello es, que los de Morena están agachados a favor de la reforma electoral sólo porque así lo quiere su jefe el presidente.

Y en torno a este tema, yo insistiría en que hay muchas cosas que deben revisarse, los altos sueldos de los funcionarios, las prerrogativas de los partidos y sobre todo, la desaparición de los paridos vividores.

Pero por alguna razón, a los de arriba no les conviene esa desaparición, y ya ahorita por ejemplo le están dando oxigeno al PT y al Verde, que no son más que un nido de vividores.

Hoy debe haber humo blanco en el Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional tras el retiro de Bernardo Loera; llegan a la recta final, el de Nuevo Ideal, Gerardo Galaviz y el de Jalisco, Mario Salazar.

De Mario Salazar, la única objeción es que no es panista de Durango, que la secretaría general a la que pidió licencia se la debe a un favoritismo y que a los tradicionales panistas durangueños no les gustaría tener como líder estatal a un forastero.

De Gerardo Galaviz del que dicen casi todas cosas malas, la buena, que en su primer periodo como presidente de Nuevo Ideal fue bueno.

Tan bueno que lo reeligieron, pero en la segunda etapa cayó de bruces.

Ganó de calle la diputación local, y creo que aquí está su pecado, no se quiso desprender de la Presidencia del municipio de Nuevo Ideal y pidió licencia como diputado para volver a la alcaldía en el afán de prolongarse; la gente de Patos le cobró su osadía y le dio la Presidencia a Luis Gracia, de Morena.

Ítem más, que como diputado ha sido de malito para abajo.

Sin embargo sigue siendo el favorito para el Comité Directivo Estatal, no tanto porque sea muy bueno, sino porque es de Durango y el escollo del otro, no es tanto porque sea malo, sino porque no es paisano.

Dentro de las mujeres que destacan en Morena, debe mencionársele a la actual dirigente estatal, Lourdes García Garay, que sí fue electa por sus correligionarios y que debe ser considerada a futuro próximo para una diputación federal y hasta para el Senado, si mucho me presionan.