Que Rómulo Campuzano ya no pertenece al PAN

Rómulo Campuzano González es un panista de alcurnia, que ha brillado desde la época de don Jesús H. Elizondo; fue regidor, diputado local, senador y aspiró a la presidencia del Comité Directivo Estatal del PAN.

Bueno, pues con todos esos entorchados, ya no es panista, en la última elección le impidieron votar, que porque no había refrendado su militancia, que según dicen, equivale a que no había pagado cuotas.

Para mí que no está expulsado, que está suspendido, porque alguien de esa valía no puede ser mandado a la calle.

No sé si usted recuerde que en su momento, Otniel García fue el diputado federal que más votos sacó en el país.

Tiempos aquellos, cuando era del PRI.

Se avizora que si ahora va por Morena para diputado o para senador, se lo enchorizan.

Buen pleito agarraron Gina Campuzano y Jorge Salum.

El exalcalde dijo lo que todo mundo comenta: Que Durango está en manos del crimen organizado.

Y añadió, que esto se daba también en los municipios.

Pronto saltó Gina Campuzano en defensa de José Antonio Ochoa, obviamente culpando a Salum de tendencioso y mentiroso.

La verdad es, que el exalcalde Salum no se refirió en particular a Toño y que su error posiblemente fue generalizar.

Por este conducto mandan saludos al presidente del PRI, Arturo Yáñez, la periodista Claudia Rojas y el líder filarmónico Chencho Reséndiz.

Que él ya sabe por qué.

Circuló insistente ayer la versión derivada de una televisora nacional, de que el subsecretario de Egresos había obtenido su libertad. Falso, todavía está encerrado.

Lo que sí dice su abogado, es que lo va a sacar en amparo y pronto, nomás para darle en la torre al albañil que integró la averiguación.

Y a propósito, que la directora de Recursos Humanos del Municipio, que es al mismo tiempo funcionaria del Hospital General 450, se le pueden complicar las cosas junto con dos funcionarios de Salud Pública que ya están entabicadas.

Chéquelo, que Adrián Valles Martínez es coordinador de asesores en el Municipio.