El gobierno deberá pagar más de mil mdp





Según trascendió, además de todos los quebrantos al erario, el Gobierno del Estado deberá pagar arriba de mil millones a trabajadores de la educación, por juicios que perdió el gobierno por falta de presencia jurídica, atribuible al antiguo abogado del gobierno, Galdino Torrecillas.

Son jarochos para San Juan del Río, no tiene perdón de Dios quien le pega a una mujer, no tiene perdón de Dios si no le pega otra vez.

¿Oyó, Hugo?

Y del mismo tono, que la señora se felicite de no haber vivido en Saltillo en 1900 y no llamarse Rosa.

Si le sirve el dato, en Durango se derraman cada mes alrededor de 900 millones de pesos por apoyo a los ancianos y a los huevones.

Hay la lleva Esteban Villegas, casi no hay día que no pegue de hit, lo más reciente es, el anuncio formal de una fábrica de fertilizantes en Lerdo, con inversión de más de mil millones de dólares y que generará en unos dos años más de 2 mil empleos directos.

Cachito de gloria para el presidente Homero Martínez, que quiere ser senador.

Otro que quiere ser senador y que puede ser dada su posición, es el presidente del PRI, Arturo Yáñez.

Trascendió que el extesorero Arturo Díaz ya radica en Canadá.

Y si volviera AMLO a la Presidencia, lo haría senador como hizo a Napoleón Gómez Urrutia.

Pues que sí, que Arturo Kampfner sí tiene antecedentes académicos, todavía hasta ayer era candidato de tiempo completo en una universidad privada.

Y en cuanto al exrector Germán Lozano, dispondrá de un año sabático. Por lo pronto, este hijo de Peñón Blanco es una eminencia docente.

Por principio, es doctor en Educación y no de universidad patito, sino de una universidad en Tokio, en donde residió dos años.

Habla español, inglés y japonés.

Salió porque así son los compromisos políticos, pero de que fue una lumbrera, eso que ni qué.

La dirigente estatal de Morena, Lourdes García, precisó, qué bueno que se fue del partido Omar Castañeda, porque “estaba pero no estaba”.

Se fue al yonque de Movimiento Ciudadano, en donde seguro será candidato a senador.

No sé qué comité formó en La Laguna la exalcaldesa Marina Vitela, pero sí sé que lo encabeza su hermana, que le ayudan sus sobrinos y que gran parte del comité son parientes de la guapa enfermera.