No se menciona al que originó la meningitis.

Bastaba con que abrieran la caja de pandora.

Ahora le tocó el turno a Telesecundarias, en donde resulta que ya está consignado Adolfo “N” por haber desempeñado una función durante 6 años para la que no era apto.

Esto sería lo de menos, pero resulta que lo que no se ha dicho, es que percibía un sueldo muy alto y que a últimas fechas ya para terminar el sexenio tuvo un finiquito de medio millón.

Pero no es el único caso, otra subdirectora al cumplir años de servicio, juntó su plaza administrativa con una plaza docente, para retirarse con un finiquito también de casi medio millón de pesos.

Y como se ven las cosas, cada día van a salir más casos a flote.

Merodearán los charales, habrá uno que otro bagre, pero no creo que le lleguen a los tiburones y menos a la tintorera.

En el caso de la meningitis, hay algo que se esconde, porque si bien hay dos mujeres vinculadas, un anestesiólogo y un abogado, nada se ha dicho del que dio origen a este problema.

Se maneja de un sujeto que compró unas vacunas caducas que estaban en las bodegas de la SSA, a una funcionaria que ya está sujeta a proceso.

Pero el que compró las vacunas y las vendió a precio muy bajo, cuando esto empezó a abrirse, intentó suicidarse, pero fue salvado por sus compañeros médicos, sin embargo, le dieron la oportunidad de huir y se sabe que está en Querétaro.

Pero lo que llama la atención, que no obstante tanto señalamiento, no se ha procedido contra él, no hay orden de aprehensión.

Lo que parece indicar que, o bien, está muy protegido o en el negocio están coludidos peces más gordos.

La diputada Marisol Carrillo fue expulsada de Morena por participar de plano en la campaña de Esteban Villegas.

Impugnó, su caso está en el Tribunal Electoral y hay posibilidades de que revoquen la expulsión y siga siendo miembro del partido de López Obrador.

Esa legisladora ha sido y es muy polémica.

Recuérdese que era regidora. Que solicitó licencia para ser diputada, que cuando fue diputada solicitó licencia para volver a ser regidora, pero le subieron la canasta y la pusieron a escoger.

Prefirió ser diputada y ahí está y si la expulsan de Morena ahí va a seguir, aunque quizá como legisladora independiente o sumándose a la causa del partido de Esteban Villegas.

Si la expulsan, hay muchas posibilidades de que el gobernador la proteja.