Justicia en Durango, ni es pronta ni expedita

Si a perfiles vamos, creo que las consignaciones en la Coprised y en Telesecundarias fueron por el afán de fregar, porque, en cuántos casos se ha dado de que el funcionario no tiene el perfil.

Se nos ocurre ahorita Recursos Naturales.

El primer secretario fue un químico, Francisco Javier Salas, es químico pero estuvo entre los mejores secretarios.

Fue químico también Maximiliano Silerio Díaz.

El subsecretario de Medio Ambiente, Luis Alfredo Rangel, también es químico. Adrián Valles es profesor.

Vamos, Héctor Vela Valenzuela que también es químico y que tan buen rendimiento ha dado en Educación y en la Secretaría de Gobierno, también es químico y fue secretario de Obras Públicas.

Así que no me pretendan dorar la píldora, a los que encarcelaron no es porque hubieran ejercido funciones para las que no estaban acreditadas.

No nos extraña, pa’ vergüenzas no gana uno.

Resulta que nuestro presidente no quiere entregar una asociación que le corresponde ya a Perú, porque él considera espuria a la mandataria.

Ni modo, es gente de caprichos, ni hablar.

Esteban anuncia que retomará los gastos funerarios para los profesores con una aportación de 50 pesos.

Qué bueno, porque ya este servicio lo tenían en la pasada administración y ni les pagaron el seguro y ni se juntaron con sus cuotas.

La justicia cuando menos en Durango, ni es expedita ni es pronta.

Cuando menos le voy a dar dos casos de la prontitud de la justicia.

Una señora promovió un juicio laboral hace 4 años, la última diligencia que en la Junta de Conciliación desahogó pruebas, será en el mes de mayo, su abogado calcula que el laudo habrá de salir, si bien les va, dentro de un año.

Otra señora, a la que un mecánico le echó a perder su carro, demandó ante la Fiscalía, consignaron ante un juzgado penal.

Todavía el juicio está en proceso y ya hace dos años que se inició.

Bien merecido a nuestro parecer, el homenaje que se le rinde a Roberto Silva Martínez, “El Payaso”, como deportista, como funcionario y como periodista, según se refleja en la estupenda crónica que llevó a cabo nuestra compañera Raquel Carreón.

Nos sumamos a las felicitaciones de Silva, aunque le alabamos, sobre todo que no obstante sus entorchados, es un hombre muy sencillo.

Siempre lo ha sido, siempre lo será.