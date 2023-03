La regidora de Rodeo, Tere Medina, sigue siendo militante distinguida de Morena; ya lo dijo la dirigente estatal Lourdes García Garibay.

Resulta que el Ayuntamiento pidió un préstamo por 3 millones, se los concedieron, pero luego se hizo la rebatinga; unos regidores querían agua potable, otros querían pavimento, otros querían que se repartieran, la presidenta quería pavimento, la regidora Medina se les enfrentó y como la presidenta es del PRD, movió sus hilos para que se considerara a la regidora fuera de Morena, pero ni siquiera hubo juicio ni nada, ni nada; ella sigue en el partido de López Obrador.

La muy distinguida licenciada, Alfa Ávila, dirigente de las mujeres abogadas, se queja de la lentitud en la impartición de justicia.

Aquí ya habíamos dado algunos casos y derivado de esto, déjeme darle un reconocimiento a la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Yolanda de la Torre Valdez.

Resulta que a una señora un mecánico le dañó su carro hasta dejarlo inservible, demandó, primero lo mandaron a Justicia Restaurativa, no hubo arreglo, luego lo citaron de Fiscalía y no acudió, lo volvieron a citar y tampoco actuó, le advirtieron de medidas drásticas y sí acudió, lo instaron a un arreglo y dijo que no, así que lo consignaron.

El juez citó a una audiencia de avenimiento, no hubo nada y ahí se quedó el caso hasta que la ofendida contactó a la magistrada presidenta y ésta la orientó para que llevaran el caso al Consejo de la Judicatura, en donde esperemos que no duerma el sueño de los justos.

Desde que fue a Justicia Restaurativa hasta ayer, han trascurrido dos años. Para que vea si andará lenta la justicia.

Alfredo Herrera anda en Estados Unidos y Canadá promoviendo la industrialización para Durango; debe dar buenos resultados, ya que si algo sabe el destacado panista, es de asuntos empresariales.

Nos sumamos al reconocimiento que el Ayuntamiento le hizo al ciudadano Eduardo Campos Rodríguez por su vida al servicio de la comunidad.

Lalo Campos transitó muchos caminos de la política y siempre con éxito.

Ahora es un destacado notario público con mucho reconocimiento social.

Felicidades, Lalo.

El día 8 de marzo es el Día de la Mujer, aquí como en todo el país habrá marchas conmemorativas.

Y estamos seguros que serán muy concurridas.

Las féminas cada día obtienen mayor reconocimiento.

No creemos que la marcha la patrocine el presidente con licencia de San Juan del Río.