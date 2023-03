Rindió protesta alcalde sustituto de SJ del Río





Brotó humo blanco en San Juan del Río: José Manuel Gallegos Rangel, rindió protesta en el Congreso del Estado como presidente municipal sustituto. Ocupaba alguna dirección en la Secretaría de Bienestar.

Manuel Gallegos es veterinario, ganadero, y trae tablas en el servicio público.

Anduvo fletado en la campaña de Esteban Villegas, así que no cabe preguntar a quién le debe la designación.

Substituye al actual alcalde interino que es el regidor Daniel Calderón, quien regresará a su base de regidor.

Y a su vez substituye ya con carácter de indefinido, al presidente propietario Hugo Gándara Hurtado, que por unos golpes a una señora, acabó por lo menos, durante buen tiempo, su carrera política.

José Manuel Gallegos tiene carácter de presidente municipal sustituto, ya que terminará el periodo para el que resultó electo Hugo Gándara.

Con las dos últimas detenciones, parece que se cierra ya en definitivo el caso de los acusados por la meningitis.

Si le sirve el dato, como son particulares, su caso lo llevó la Fiscalía General y en el caso de los funcionarios públicos, la parte acusadora es la Fiscalía Anticorrupción.

Este señor presidente no hay un día que no se eche un enemigo; el que correspondió a la mañanera de ayer, fue Estados Unidos, a cuyos gobernantes los tilda de mentirosos porque le dijeron que no respeta los derechos humanos.

Nomás en cuanto se mencionó la posibilidad de más diputados y la gente se encrespó, porque de los funcionarios públicos, a los que menos aceptan son a los legisladores.

Y es que una entidad no muy politizada, no sabe en realidad para qué son los diputados, máxime cuando éstos han preferido que se les conozca como gestores, más que legisladores, hacedores de leyes, que nadie puede entenderlos en un país, que aunque se dice que es un país de leyes, en este país las leyes se las pasan por donde hace cruz el pantalón.

No se lo cuente a nadie, pero se dice que muy pronto la Fiscalía Anticorrupción solicitará órdenes de aprehensión contra cinco exfuncionarios públicos: un secretario, dos subsecretarios y dos directores.

No es por acalambrar a nadie, pero flota ésa en el ambiente.

Bueno, pues contra lo que se esperaba, San Juan del Río seguirá como el único municipio de Durango que no ha tenido presidente municipal mujer.