Tip... Tip...

Positivo eliminar a Banrural y Notimex

Aplaudo a “El Peje” por su acierto de eliminar del presupuesto a Banrural y a Notimex; entes inútiles que sólo sangraban al presupuesto.

Y coincido con que el INAI sirve para dos cosas, para nada y para pura y que debiera desaparecer.

Y como debiera de desparecer ese Instituto de Evaluación, que solamente son nido de vividores.

Ya no lo llevó a cabo, pero nos hubiera gustado que desapareciera los diputados y senadores plurinominales y que no dieran tanta facilidad para crear organizaciones políticas, o que si las crean, que no las subsidien.

Cuando Chuy Ruvalcaba fue director del Tecno, acuñó la frase “el orgullo guinda”, pero llega este señor Guillermo de Anda y convierte el orgullo guinda en la vergüenza guinda, que es el color de Morena.

A lo largo de la historia las instituciones de educación superior se han mantenido al margen de partidos. Vamos, ni siquiera cuando el menón Hernández fue rector de la UJED y que era hechura política del PRI, mezcló la gimnasia con la magnesia, como no lo hizo Héctor Arreola, ni la maestra Isela Flores.

La licenciada Consuelo Macías, es un valioso elemento en la Secretaría de Educación del Estado, que maneja con mucha discreción un programa educativo.

Felicidades, Chela.

Está bien eso de que los que pretenden crear organizaciones políticas les comprueben firma por firma.

No era un secreto, que muchas de las que presentan para el registro son falsificadas.

Presidentes municipales con futuro inmediato:

El de Lerdo, Homero Martínez, senador o diputado federal; la de Gómez, Leticia Herrera, senadora o diputada federal; el de Durango, José Antonio Ochoa, senador o diputador federal.

El de Guadalupe Victoria, David Ramos, diputado federal; de Nombre de Dios, Nancy Ríos, diputada federal; de Santiago Papasquiaro, César Rivas, diputado local; de Simón Bolívar, Silvia Rangel, diputada local.

La historia registra, que en México el primer condenado por feminicidio se dio en un barrio de Saltillo y fue Hipólito el que mató a Rosita Alvirez.

Aunque es muy frecuente, es mal vista la práctica del nepotismo.

Pero uno de los ejemplares más notorios es Emiliano Hernández Camargo, que cuando ha podio favoreció a todos sus hermanos, pero debe decirse que éstos han sabido responder con creces, que se han esperado como si no tuvieran padrino y sólo se me ocurren por ahora Úrsulo, Everardo, Julieta y Jovita.