Tip... Tip...

Dice Jorge Salum que ni está contra el PAN ni contra el presidente José Antonio Ochoa, y que no es que ande buscando una posición política, que él siempre ha sido crítico y por eso a veces se le toma a mal.

Cierto, Jorge Salum como diputado y como regidor nunca se aborregó, siempre expresó sus opiniones.

No podría estar contra el PAN un panista de hueso colorado, y en cuanto a que no ande buscando posiciones, quizá no, pero quiérase o no, es prospecto a senador en el 24.

Tienen razón los textileros locales, en aras de mejores precios, los uniformes escolares los hará una empresa poblana, y a los de aquí les dejan las migajas de terminarlos.

Ni modo, son 10 millones de pesos que se pudieron quedar aquí, pero se van fuera.

Se proponen multar al Ayuntamiento de Lerdo porque no ha pagado las indemnizaciones de 50 empleados que vienen de la administración de Katsicas.

Este es un tema de amplia discusión y Lerdo no es el único caso.

Cada 3 años los funcionarios municipales quieren seguir, pero no pueden porque el presidente que entra trae compromisos con la gente que lo ayudó y a ellos busca colocar.

Así que deshacerse del paso casi siempre y casi en todos.

Tendrá que buscar una forma legal para que se hagan contratos de tres años con derecho a rescindirlos sin indemnización.

También en el caso del estado, muchos que salieron de la pasada administración, sabemos que andan buscando en juicios laborales y que según confiables opiniones de expertos en derecho laboral, de jefes de departamento para abajo tienen derecho a ser indemnizados.

Por lo pronto, se sabe que ya hay 7 recaudadores despedidos y todos reclaman buena lana.

Si no lo negocian, esto le costará a la administración de Esteban unos cuantos millones.

El dirigente de los empresarios jóvenes propone que la ciudadanía evalúe a los diputados.

No es mala idea.

Así a ojo de buen cubero, entre los federales, Francisco Javier Castrellón hace la tarea, lo mismo que Omar Castañeda y Gina Campuzano, solamente Martha Arreola que entró a suplir a Maribel Aguilera, está en el limbo.

Y en cuanto al Congreso local, en lo que respecta a los diputados priistas, la que menos luce es Sughey Torres.

De los panistas, lucen Patricia Jiménez y Fernando Rocha; de los morenistas, Sandra Lilia Amaya y Ofelia Rentería.