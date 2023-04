Hoy debe haber renovación en cuadros del PRI

El gobierno federal implementó un programa para prevenir adicciones que llamó: “Si te drogas, te dañas”.

Lo hizo para aplicarse en educación media superior y superior.

Fue bien visto que el secretario Guillermo Adame lo bajara hasta secundaria y primaria, lo que ha sido favorablemente comentado para el felino de San Lucas.

Ayer fue Día de la Tierra y los campiranos vendieron muy cara la tierra para macetas.

No ingeniero, no. Emiliano no es el Burro Apis, es la vaca sagrada del Instituto Tecnológico de Durango.

¿Sabía usted que la prisión preventiva es ilegal? Se aplica en delitos no graves, por ejemplo: a los “puchadores”, a los raterillos, en lesiones leves. Los autores no deben ser detenidos hasta ser sujetos a proceso.

Pero hágalos entender.

No se confunda, Lauro Arce está llamado a hacer una buena Feria, entendida ésta como las fiestas de la ciudad.

Hoy debe haber renovación de cuadros en el PRI: CNOP, ONMPRI, Movimiento Territorial.

Que sepamos, no se lanzó convocatoria, no hubo inscripciones, no hubo procesos internos.

Qué de raro tiene, el PRI genio y figura, hasta la sepultura.

Repetimos, con la presencia del primer priista de Durango, Esteban Villegas y el primer priista del país, Alejandro Moreno, 39 presidentes y 39 secretarios generales municipales asumirán ahora sus encargos.

Esto será en el Palenque de la Feria.

El desmechoneo más caro de toda la historia del mundo ocurrió en el municipio de San Juan del Río, a su autor le costó su carrera política.

Que hay 3,200 solicitudes en demanda de información, dirigidas al INAI.

Pues si es cierto, se justifica, ese organismo descentralizado que AMLO quiere desaparecer.

Lourdes Murguía, hermana de Judith, la güerita de Tepehuanes, será la secretaria técnica del Consejo Anticorrupción.

Después del fiscal, será la funcionaria más importante.