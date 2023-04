Comentan que el acto del PRI fue todo un éxito

Los comentarios generales aún entre grillos de la oposición, es que el acto priista del pasado domingo, fue todo un éxito, y que los elogios que hizo “Alito” de los tricolores de Durango, están más que merecidos.

Y dicen que en virtud de esto, Arturo Yáñez anda que no le cabe un alfiler en ninguna oquedad de su cuerpo.

Estuvo toda la clase política, incluso muchos que se sentían retirados, le preguntaron a Rubén Escajeda, qué hace aquí, usted ya no está considerado por la administración estatal.

Y dicen que contestó:

No vengo por lo que me pueda dar el PRI, sino por lo que me ha dado.

Ojalá que muchos pensaran como él.

El posicionamiento de la mujer: las tres lideresas nacionales del ONMPRI, la CNOP y la CNC.

Entre la clase política estuvieron los exgobernadores Ismael Hernández y Jorge Herrera Caldera, se notó la ausencia de Maximiliano Silerio.

Otro que anda que no cabe, es el secretario de Economía, Alfredo Herrera Deras.

Resulta que todos los secretarios y algunos casos los gobernadores del país, fueron a Estados Unidos a ofertar sus respectivos territorios a destacados inversionistas.

Entre los asistentes, el paisano dio pruebas de que no es grillo, sino empresario, o más bien, es primero empresario y luego grillo.

Quizá por eso lo nombraron el líder de ese convoy que visitó el vecino país.

El municipio premió a los contribuyentes cumplidos con el predial.

Entre ellos aparece premiado con una lavadora un tal (a ver si le suena el nombre) Héctor Arreola Soria.

Se queja el dirigente de los constructores, de que a casi todos los del crimen organizado les cobran derecho de piso.

Eso es muy cierto ingeniero, pero tómelo por el lado amable.

Esas contribuciones forman parte de la tranquilidad que vive Durango.

Hablan muy bien del papel que hace Lauro Arce Gallegos como presidente de Ferias y Espectáculos del Gobierno del Estado.

El primera voz de lo que fuera un buen dueto, Esteban y Lauro, se siente en su elemento.

Felicidades, paisano.

Dicen que la personalidad del director del Tecnológico no es muy relevante, esto, al margen de su capacidad.

Pero algunos maldosos dicen que no les gusta ni para profesor de una escuela comunitaria en Tamazula.