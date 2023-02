Todo es verdad

Mientras existan personas insistiendo con sus mentiras, para que, por la constante repetición se conviertan en verdad; a quienes nos gusta comprobar lo dicho y lo realizado, constatamos que no tan sólo nos cuentan mentiras y difamaciones, sino que, nos han inundado también de incongruencias, atendiendo que éstas son, todo aquello que carece de sentido, que es incoherente, contradictorio, absurdo, desproporcionado y que va contrasentido.

Esta semana un dilecto amigo, con relación a mi artículo del sábado pasado, me indicó que me había excedido y que incurrí en algunas falsedades. Por lo que revisé detenidamente mi escrito y constaté que no había ninguna falsedad y lo que en él señalaba era comprobable.

Al referirle a mi amigo que no había encontrado ninguna falsedad en mi escrito, a la moda de quienes les disgusta aceptar la realidad, me respondió: “Las exageraciones son una forma de falsear la realidad”, pero tampoco considero haya realizado ninguna exageración, sino que, como yo veía el vaso medio vacío o medio lleno, así lo mostré, pero en ningún momento se dijo algo que faltara a la verdad, a la autenticidad o a la realidad que estamos viviendo de incongruencias diarias.

Por las entrevistas realizadas a Lorenzo Córdova, puedo considerarlo como una persona educada, correcta, pero, con el fin de realizar sus caprichos y llevar a cabo los atropellos necesarios para no perder el poder en la elección del 24, el presidente lo calificó textualmente de esta manera: “Es un servidor público desde mi punto de vista, sin principios, sin ideales, un farsante. No es, por cierto, el más malo de ese grupo hay otros peores”. Pero cuando se ofreció a hablar del “Chapo Guzmán” el día 20 de octubre del año de 2020, textualmente también indicó: “Se llegó a decir de que, “El Chapo” estaba entre, no me gusta decirle así; Guzmán Loera, ofrezco disculpa, estaba entre los hombres más ricos del mundo”.

Videos de las redes sociales nos mostraron cómo los delincuentes burlaban y hasta golpeaban a los soldados y éstos no se defendían porque así había sido la orden, y el secretario de la Defensa Nacional, informó que no actuaban los militares porque los civiles no andaban armados. Pero también el presidente manifestó: “Cuidamos a los miembros de las bandas, son humanos”.

Incongruencia es que, ante la marcha que se realizó el día 13 de noviembre del año pasado, acusó textualmente a los ciudadanos de ser “clasistas”, “racistas”, “hipócritas”, “corruptos” y “rateros”, sólo por mostrar su apoyo al INE, pero trae a dizque médicos de Cuba a trabajar a quienes se les paga mucho mejor que a cualquier galeno del país.

Incongruencia es que el venezolano Sady Loaiza, quien participó en su país en cientos de marchas y campañas de defensa del chavismo y del régimen de Maduro, haya sido invitado a rediseñar los libros de texto gratuitos de primaria y secundaria en le Secretaría de Educación en nuestro país.

Incongruencia es que, siendo posición todo lo que ahora defiende antes estaba mal, como el haberle descontado Delfina Gómez, a los trabajadores públicos de Texcoco un 10% de sus salarios, para apoyar a Morena, y otra más, la irregularidad de 830 millones de pesos encontradas por la Auditoria Superior de la Federación, a la misma Delfina, mientras estuvo al frente de la Secretaría de Educación, pero ahora según el presidente, esos robos descarados son politiquerías.

Creo que no habría espació en este prestigioso diario, para señalar las incongruencias que estamos sufriendo ciudadanía y país completo, pero al parecer, también se contagia de incongruencias a quienes tienen cierta inclinación hacia esos antipatriotas que están acabando con el país.

Incongruencia de mi amigo, quien sólo por llevar la contra dice que es falso lo que dije, pero no comprueba nada, como efectivamente así lo hacen desde Palacio Nacional. Pero todo lo que he señalado aquí se puede comprobar, porque es verdad.