Todavía con la albiceleste a flor de piel, fui víctima del “bulling de la porra” cuando en un restaurante de la ciudad era uno de los pocos que celebraba el gol de Maxi que nos dejó fuera de los tan ansiados cuartos de final. De una cosa fui testigo: no había banderas más que una; todos los mexicanos tenían la misma camiseta.

La historia latinoamericana es elocuente en cuanto a nuestra incapacidad para tener gobiernos estables, y menos donde la justicia sea un valor preponderante. Bien lo decía Simón Bolívar en una de sus cartas “América es ingobernable”. De ahí viene nuestro descreimiento de la clase política, nuestra apatía por participar en la vida cívica e involucrarnos en los movimientos que hacen a las decisiones políticas de nuestro país.

Días pasados me dediqué a conocer las propuestas de candidatos oficialistas y de la oposición. Estuve atento al mensaje del gobierno y por supuesto de las autoridades electorales. Finalmente, hice retroalimentación con las personas que son parte de mi comunidad. Llegué a la conclusión de que todos, indefectiblemente y en primer lugar (1) queremos el bien de México: que no haya más pobreza, que haya educación de calidad, acceso a la salud, que haya fuentes de trabajo, que tengamos una economía sana, que haya justicia, paz y alegría. En segundo lugar (2), todos coincidimos que este domingo tenemos una gran responsabilidad que es a la vez privilegio, el cual se ejerce saliendo a votar. No es siendo espectadores sino protagonistas. No es quejándonos, sino participando.

Yo te animo a que seas uno de los 94 millones 800 mexicanos que pueden ser parte de que se haga realidad lo que escribió una de las personas más poderosas de todos los tiempos: “Cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra. Pero cuando los perversos están en el poder, el pueblo gime.” (Proverbios 29.2). Haz que esta gesta electoral sea la celebración de una realidad: todos tenemos la misma camiseta.

