“Pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, ¡nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades!” 2 Corintios 4:17 NTV

Varias veces me he preguntado cómo describirán los libros de historia o las crónicas virtuales esta experiencia única que nos tocó atravesar de la pandemia. Y me viene a la mente una fotografía en blanco y negro de comienzos del siglo pasado donde se ve una mujer en Europa, caminando con un cubreboca negro, muy similar a los que utilizamos hoy en día. Cuando la vi pensé: ¡y pensar que muchos pensamos que esta es la primera y única pandemia que le tocó atravesar a la humanidad! Eso es lo que sucede con la mayoría de las dificultades que solemos atravesar, nos parece que son interminables e insuperables.

Las palabras que encabezan este artículo fueron escritas por una persona que atravesó todo tipo de dificultades, incluso estando varias veces al borde de la muerte, el apóstol Pablo. Él nos propone tener una mirada diferente, verlas desde la óptica de Dios, desde esa perspectiva, no existe prueba o tribulación que dure demasiado o que sea imposible de superar.

Pero hay algo más; el apóstol nos invita a encontrar en el producto de esa “prueba superada” una motivación para enfrentar lo que viene. A eso le llama “gloria”. Una fuerza irresistible, algo que despierta asombro, que irradia una belleza indescriptible, que hace que la vida en la tierra valga la pena porque desde la eternidad, es decir desde espacio del futuro que algún día será nuestra realidad, toda dificultad en este mundo sigue siendo breve y pequeña”.

En la víspera del Año Nuevo, más que un feliz año, deseo que tengas “un año glorioso”.

