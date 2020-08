Un desolador escenario para México

Al momento de escribir la presente reflexión, el autodenominado gobierno de la Cuarta Transformación (4T) reporta una cifra de 56 mil 757 personas fallecidas por coronavirus (Covid-19).

De seguir a este ritmo (en promedio 650 personas fallecidas por día), muy seguramente al finalizar este año 2020 México rondará sin problema los 100 mil muertos.

Hay muchas razones para suponer la catastrófica predicción, sin embargo, de entre las más importantes vamos a señalar sólo tres:

1. La semana pasada, en la conferencia mañanera, el presidente López Obrador anunció el proyecto para que México tenga la vacuna contra el Covid-19. No obstante lo esperanzador del anuncio, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard -en su papel de presidenciable-, señaló que se espera tener resultados en noviembre, y que de salir las cosas bien será hasta el primer trimestre de 2021 cuando se podría contar con la vacuna. Lo anterior significa que probablemente para enero, febrero o marzo de 2021 la tendríamos.

2. La Universidad Johns Hopkins, de Baltimore, señaló también la semana pasada que el índice de letalidad de México es de 10.9%, lo que representa que en nuestro país, de cada 10 personas infectadas por coronavirus muere una. Este es el mayor índice de letalidad entre los países de América, reveló la prestigiada institución educativa.

3. La política de contención que ha implementado el autodenominado gobierno de la 4T para evitar la saturación de hospitales. La idea no es internar personas, por el contrario, se busca tener la mayor cantidad de camas vacías, aún en detrimento de aquellos que sí lo requieren. Por tanto, un buen número de las 522 mil 162 personas confirmadas con el virus se encuentran en su casa, no porque no necesiten estar en un hospital, sino porque las autoridades sanitarias muy difícilmente los ingresan.

Como sabemos, López Obrador utiliza como parámetro del “éxito” de su estrategia el número de camas disponibles, incluso el color del semáforo de alerta epidemiológica por Covid-19 depende no del número de contagios que cada entidad federativa tenga, sino del número de camas de que disponga.

Estas son las tres principales razones por las que se vislumbra un desolador escenario de muerte para México, aunque debemos considerar que también han abonado a ello las malas decisiones de un gobierno que se autodenomina como “transformador”, pero que en los hechos pecó, en un primer momento, de soberbio, después de ingenuo, y finalmente de inepto. Me explico:

Como seguramente usted recuerda, el Covid-19 apareció en México desde el ahora lejano 28 de febrero, día en que las autoridades de salud confirmaron los primeros tres casos, aunque ya desde el 30 de enero la Organización Mundial de la Salud (OMS) había declarado la emergencia de salud pública internacional. Un dato importante: El 18 de marzo la Secretaría de Salud daba a conocer el primer fallecimiento por coronavirus en nuestro país.

A pesar de la velocidad con que se propagaba el virus, del llamado a extremar precauciones que daba la OMS y de la evidencia de los estragos que estaba causando en Europa, el presidente de México no creía en la existencia del Covid-19, López Obrador sostenía a pie juntillas, que todo era obra de sus adversarios políticos, de los neoliberales que querían desestabilizar su gobierno; hay evidencia de que invitaba a las personas a salir a la calle y a darse abrazos.

No fue sino hasta el 28 de marzo cuando el presidente López Obrador tomó las cosas un poco más en serio e hizo el llamado a no salir de casa, el problema fue que para evitar un desgaste político-electoral dejó en la voluntad del pueblo bueno y sabio la decisión de quedarse en casa y de seguir el programa nacional de sana distancia; como era de esperarse, el pueblo no fue ni tan bueno ni tan sabio y nada más no hizo caso, México está ahora entre los tres países con el mayor número de contagios en el mundo.

La ineptitud del autodenominado gobierno de la 4T se manifiesta en el hecho de que no supo fraguar una estrategia para bajar el número de contagios durante los dos meses en que prácticamente se detuvo la economía nacional, en este tiempo la curva jamás se aplanó, situación que revela la frustrante percepción de que no valió la pena el cierre de miles de empresas y los estragos económicos que se generaron en millones de mexicanos.

Ahora el presidente de México no puede regresar sobre sus pasos y pedirle de nuevo a los empresarios vuelvan a cerrar y a la poca gente que lo hizo que regrese al encierro; lo más seguro es que sigamos adelante y a semejanza de lo que le dijo a los empresarios (que quiebre quien tenga que quebrar), utilice la frase neoliberal por antonomasia: “Que se muera quien deba morirse”. Ya López Gatell declaró que hay muertes que son inevitables.

Por lo pronto, para expiar sus culpas, López Obrador ordenó se izara por 30 días a media asta la bandera nacional de los edificios localizados alrededor del zócalo de la ciudad de México, como muestra de la declaración de duelo por las 56 mil 757 personas muertas por Covid-19. Si el presidente no hace algo pronto, en enero de 2021 tendrá que izar la bandera a media asta por otros 30 días.