Un elefante blanco menos

Yo bailo con mi canción y no con la que me tocan, yo no soy la libertad pero sí el que la provoca. Si ya conozco el camino para qué voy andar acostado, si la libertad me gusta pa'qué he de vivir de esclavo. Elegir, yo siempre elijo más que por mí, por mi hermano. Y sí he elegido ser águila fue por amor al gusano.- Facundo Cabral

El dolor, el sufrimiento, la salud de los seres humanos son conceptos que van hermanados con la compasión, la fraternidad y la solidaridad, y son principios básicos que han dado sustento a las luchas sociales de la izquierda mundial y consecuentemente a la nacional.

Una de las premisas por la cual triunfó la Cuarta Transformación es sin lugar a dudas el tema de la corrupción, promovido, tolerado y hasta galardonado por los gobiernos prianistas de los últimos 38 años y que puede ejemplificarse con hospitales a medias, puentes y carreteras sin construir, funcionarios que robaron al erario público y con el tráfico de influencias para favorecer unos cuantos bolsillos, en detrimento de los recursos del pueblo y manteniendo a éste en la pobreza.

En Durango ya nos tocó ver, palpar y disfrutar lo que es la justicia social. El Hospital de Especialidades de Gómez Palacio se construyó en el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto pero no se puso en operación, ya que nunca se autorizaron los recursos para el personal que brindara atención en el mismo, medio se equipó (y en el abandono, este equipo se perdió o se deterioró), y así por años fue un elefante blanco, muy espectacular, pero sin servir a los pacientes.

Desde que rendí protesta como senadora de la República uno de mis compromisos fue cumplir con la población de La Laguna y gestionar que ese hospital pudiera abrir y ser una unidad de segundo nivel para atender a los pacientes que requirieran de atención especializada. Nunca dejé de escuchar las voces de los habitantes de Bermejillo, Tlahualilo, Lerdo, Gómez Palacio y de todos los laguneros en las muy frecuentes reuniones de la Comisión de Salud con las autoridades sanitarias, en las que todos y todas buscamos soluciones a los problemas de salud de las y los mexicanos

Tras casi dos años, el pasado viernes 17 se logró poner en marcha a cargo de elementos de salud de la Secretaría de la Defensa Nacional, tan necesario hospital. En el acto inaugural estuvo el director del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), Juan Antonio Ferrer Aguilar, así como autoridades estatales de Durango y Coahuila. Ese hospital atenderá a pacientes contagiados por el virus SARS-COV2 y cuando esa labor de Triage concluya será un hospital general para los municipios que son parte de una de las zonas metropolitanas del país.

La creación del Insabi, la apertura de este majestuoso hospital en La Laguna, la entrega de las ambulancias a cada uno de los municipios del Estado, el mantenimiento de las clínicas rurales y más, son parte del compromiso del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador con el pueblo de Durango; falta más mucho más, pero las condiciones en que dejaron a nuestro Estado son tristes (por decirlo de algún modo), pero con el esfuerzo de los duranguenses, en unidad y visión con su gobierno y la mano tendida de la Federación, pronto seremos una comunidad con una estructura en salud digna y accesible para todas y todos.