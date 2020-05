Un gobierno que no ve ni escucha

Pareciera que el infortunio se cierne sobre el autodenominado gobierno de la Cuarta Transformación (4T), en las últimas semanas la realidad social mexicana lo ha golpeado con brutal contundencia, lo que demuestra que los escenarios que se plantean desde la comodidad de la oposición son muy diferentes a los que se viven cuando se es gobierno.

Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se jacta de haber recorrido todo el país en más de una ocasión, de conocer todos los rincones y de saber de primera mano las necesidades de los mexicanos, lo que a su entender lo convierte en una especie de vengador de los millones de pobres que reclaman el abandono y el maltrato de los gobiernos neoliberales y corruptos.

Nadie puede negar que AMLO ha sido un feroz opositor al gobierno, después de Cuauhtémoc Cárdenas se convirtió en la referencia por antonomasia de la izquierda en nuestro país; en otras reflexiones he sostenido que cuando llegó a Palacio Nacional se acabó la oposición en México, a los priistas y panistas les atacó el padecimiento del miedo al pasado.

El carisma del tabasqueño es impresionante, la gente lo quiere hasta el extremo de la veneración y la idolatría, es sorprendente cómo muchas personas siguen creyendo en él a pesar de que la condición de bienestar social no ha cambiado para esos millones de pobres que en su gobierno se convirtieron en la razón de ser de la Cuarta Transformación, y de que algunos organismos nacionales e internacionales evidencian que miente cuando dice que las cosas van requeté bien en México.

La semana pasada el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) derribó el discurso presidencial de que la corrupción había sido desterrada de México, la principal bandera que enhestaba AMLO en su momento de eterno candidato presidencial fue echada por tierra cuando el INEGI expuso con datos duros, que la corrupción se había incrementado en el primer año del gobierno de la 4T, de 14 mil 635 afectados por cada cien mil habitantes que se reportaron en 2017, pasó a 15 mil 732. Lo mismo ocurrió con la incidencia, la cual se incrementó de 25 mil 541 actos a 30 mil 456.

Otro golpe al discurso del presidente lo dio la realidad social de la violencia intrafamiliar, sobre todo aquella que afecta a las mujeres. Mientras AMLO exalta las bondades de la familia mexicana, la oficina para América Latina y el Caribe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) destaca que durante el confinamiento provocado por el Covid-19, las llamadas de auxilio de mujeres se disparó en un 80%, lo que de alguna forma viene a confirmar la tendencia que desde abril revelaban las estadísticas dadas a conocer por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en el sentido del incremento del 20.7% que ha sufrido la violencia intrafamiliar en México, en comparación con el 2019.

A propósito del Covid-19, el manejo que el presidente López Obrador le ha dado es simplemente lamentable. En un primer momento demeritó la letalidad del virus, queda en la memoria la invitación que hacía a los mexicanos de salir a la calle a comer o a pasear; después dejó en manos de la voluntad de las personas el acatar el programa nacional de sana distancia y ahora lo deposita en manos de los gobernadores.

La letalidad del virus no era obra de los adversarios del presidente y la desobediencia congénita de los mexicanos terminó por imponerse, los resultados son brutales, al momento de escribir la presente reflexión México reportaba 65 mil 856 contagios y 7 mil 179 muertos, sin contar los más de 30 mil casos que reportan los laboratorio privados.

Siempre quedará en duda lo que hoy estaríamos viviendo si el gobierno federal hubiera tomado en serio el problema desde el inicio y hubiera tomado medidas más drásticas contra el pueblo bueno y sabio; la famosa curva del doctor López-Gatell nada más no da viso de aplanarse y, cuidado, con la inminente apertura de algunas actividades corremos el riesgo de que siga la constante de ascenso.

Pero todo esto parece no existir en el mundo de la 4T, para el presidente de México la corrupción ya no está arriba, donde se ubica Manuel Bartlett, sino en los gobiernos de los estados, las llamadas de las mujeres pidiendo auxilio son falsas y el pueblo bueno y sabio ha contribuido a que el Covid-19 se mantenga controlado.

Recuerdo aquel lejano enero de 1995 cuando el entonces presidente Ernesto Zedillo culpaba a Carlos Salinas de Gortari por la terrible crisis económica que azotó a millones de mexicanos, los vituperios y diatribas de todos los sectores de la sociedad mexicana no se hicieron esperar (todavía no había memes), y entonces dicen que el ex presidente Salinas dijo desde Irlanda, a pregunta expresa de un reportero que le hacía referencia a ello: Ni los veo ni los oigo.

Quince años después, el presidente López Obrador retoma la frase, ante el aumento de la corrupción, de la violencia contra las mujeres y del incremento descontrolado de contagios de Covid-19, AMLO dice desde Palacio Nacional: Ni los veo ni los oigo. El tiene otros datos.