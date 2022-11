Un recorrido a través de la historia política de Canatlán

La cita fue puntual a las 17:45 horas del domingo 13 de noviembre, en el patio interior de la presidencia municipal de Canatlán, para ser partícipe de la presentación del libro “Canatlán. Recorrido a través de la historia, campañas y acciones electorales” de la autoría del recién nombrado cronista adjunto del municipio canatleco Marco Antonio Rodríguez Ruiz; un corresponsal que a través de su labor en El Sol de Durango ha dejado testimonio en la región manzanera, de su fecundo quehacer en la crónica periodística.

Con esa autoridad que le otorga la ágil pluma, Tony Rodríguez, nos entrega a la sociedad durangueña y en particular al terruño, su cuarta obra literaria con la peculiaridad manifiesta, de que su texto está dedicado a la clase política de esa región frutícola, en particular de la historia política de los últimos treinta años de actividad entre los diversos partidos y el ejercicio del poder público.

La presentación del libro corrió a cargo del historiador Javier Guerrero Romero y del maestro Javier Reyes Solís. El recinto municipal, se nutrió con la presencia de la clase política que gobernó el municipio en los últimos treinta años, destacando entre ellos, Jaime Herrera V., Jaime Ruiz Canán, Gabino Rutiaga Fierro, Teodoro Ortiz Parra, Eusebio Soto Contreras y Manuel de Jesús Ávila Galindo, entre otros. Además de los familiares de los ediles que pasaron a mejor vida o estuvieron ausentes.

Figuras del entorno regional que impactaron en la vida política y social de Canatlán como Ricardo López Pescador, Rubén Escajeda Jiménez y Armando Fraga, en fín todos aquellos actores que de alguna manera transitaron en el devenir histórico del municipio manzanero.

Un singular evento donde la mayoría de sus asistentes fueron protagonistas en la obra de M. Antonio, quien en su calidad de autor del libro, expresó fiel a su estilo directo e intuitivo, una serie de anécdotas de manera jocosa y con cierta dosis de jiribilla, provocando entre los personajes de la grilla, risas nerviosas, unas de satisfacción y las menos de incomodidad; es decir, hubo de todo en las alocuciones tanto de los presentadores y de los que en cierta manera fueron analizados en el libro, desde la perspectiva de un especialista en la crónica política y desde la óptica del periodismo regional.

Siempre lo he comentado y en cierta forma fue expresado por parte de los presentadores, respecto a lo complicado y expuesto que resulta hacer historia contemporánea; sin embargo, a mi juicio, Marco Antonio ha sorteado de manera airosa los embates sufridos a su persona, durante el ejercicio de su profesión, una actividad complicada por los diversos vericuetos de la grilla, aunque no siempre ha estado exento de críticas por parte de los actores o grupos políticos que de alguna u otra forma no siempre resultan favorecido y que aún forman parte de las decisiones en Canatlán.

El libro es un prontuario historiográfico cuyo desarrollo, parte de la interacción entre la sociedad canatleca, donde se suman los partidos, grupos y protagonistas que durante su tránsito en esos treinta años, surgieron irremisiblemente intereses, pasiones, desenlaces y afinidades entre los participantes. Felicidades a Marco Antonio por este testimonio documental que nos deja para la historia de su patria chica.