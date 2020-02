Un repaso a los aspirantes a la gubernatura de Durango

Las circunstancias se prestan para que Gonzalo Yáñez pudiera ser candidato por segunda vez, ya que en el primer intento incluso pudo haber ganado si Máximo Gámiz hubiera aceptado ir en coalición, ya que su presidencia municipal es de las mejores que ha tenido la capital.





Son varios los perfiles que se presentan tanto para la gubernatura como para las presidencias municipales, como es el caso de Marina Vitela, que puede intentar reelegirse o ser candidata a la gubernatura y las combinaciones pueden ser muy variadas. Desde luego nadie convencerá a Lety Herrera de que deje de aspirar al cargo. Pero la lista es muy larga.

José Ramón Enríquez ya mandó hacer una encuesta en la que me preguntaron sobre su trabajo como alcalde, su personalidad, y creo que hasta que si me gustaba para gobernador, porque son rapiditas las preguntas, pero evidentemente el aspirará al cargo, complicándole la vida a Aispuro otra vez, y desde luego al PAN y a Jorge Salum en concreto. Y Esteban Villegas, aunque ya se anda haciendo empresario, dice que si lo invitan, acepta, cuando el que no necesita que lo inviten es Luis Enrique Benítez, político profesional de tiempo completo, listo para todo, diputado local, federal, alcalde, y pudiéndose gobernador.

Pero hablando de empresarios que se han mencionado, es decir, de empresarios de tiempo completo que serían invitados por uno o varios partidos, está el caso de Miguel Rincón, radicado en la Ciudad de México, y el de Jaime Mijares Salum, que vive aquí. La empresaria perteneciente a un partido sería Lety Herrera.

El que ya se había anunciado como delegado y en consecuencia precandidato a la gubernatura, Manuel Espino, desapareció, pero no hubiera tenido nada de raro que alguien que califican del Yunque, la mítica organización de ultraderecha, fuera candidato de Morena, como ahora lo pudiera ser Miguel Rincón, no desplazando a Gonzalo Yáñez, sino con la posibilidad de organizar un trabuco en el estado para el 2022: Rincón para gobernador; Gonzalo para alcalde de la capital por segunda vez, donde ya hizo un excelente papel y ahora todavía mejor; y Marina Vitela intentando reelegirse en Gómez Palacio. Candidaturas que irán en coalición Morena/PT.

Por supuesto que me estoy brincando el resultado de la elección de la nueva dirección de Morena, que no ha sido un proceso sencillo, y parece que ese movimiento se llevará este año en convertirse en un partido estable.

El gobernador Aispuro, el alcalde Jorge Salum y el PAN, Juan Quiñónes y el Movimiento Ciudadano, también se verán en aprietos si se da la hipótesis que acabo de mencionar con Miguel Rincón a la gubernatura, porque se enfrentarían Salum y Enríquez, se puede decir que facilitando el triunfo de Morena/PT con Rincón a la gubernatura.

Y también me estoy brincando las elecciones de diputados locales y federales del 2021 donde muchos podrán intentar reelegirse, nada menos que Ismael Hernández Deras y su hija Gaby a los mismos cargos que hoy ejercen, y varios que pudieran llegar a diputados federales ese año, pedirían permiso para buscar candidatura a alcaldes en el 2022, como creo podría ser el caso de Benítez, no sé si contra Ochoa por el PAN o por fin Gina Campuzano, y contra Gonzalo, y Martha Palencia acompañando a Enríquez por la gubernatura.

Comprendo que es irse demasiado lejos, pero es casi seguro que la próxima presidencia la encabezará una personalidad que continuará la cuarta transformación que dejará caminando Andrés Manuel López Obrador, de modo que la fórmula Rincón/Gonzalo/Vitela estarían trabajando con una administración federal de su bloque, lo que nunca le tocó al gobernador Aispuro.

Aunque Cuauhtémoc Cárdenas anda dejando ver que a sus 86 años de edad está preparado para ser candidato a presidente alrededor de sus 90, como Mandela, y aunque no creo que lo llegue a hacer, en todo caso pertenece a la izquierda de la Revolución Mexicana, es decir, de lo que fue “el Partido de la Revolución”, en el que todo cabía y que varios dejaron junto con él.

Lo importante es que continúe una etapa que está funcionando y que es normal que se vayan discutiendo todo tipo de detalles; que está al frente una persona que conoce el país y cuenta con la confianza de la mayoría de sus habitantes, cuyos programas sociales se iniciaron inmediatamente y las grandes obras están ya en marcha. No se trata nada más (que no es poco) que estamos ante una persona decente, sino que la aprobación con la que cuenta AMLO es porque está cumpliendo con lo que prometió en campaña.